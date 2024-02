Ashok Chavan Joins BJP: भाजपा मुंबई इकाई के प्रमुख आशीष शेलार को कांग्रेस इकाई का अध्यक्ष बताया, अशोक चव्हाण की जुबान फिसली, कमरा ठहाकों से गूंजा, देखें वीडियो

Highlights नेताओं की उपस्थिति में मुंबई स्थित पार्टी कार्यालय में भाजपा में शामिल किया गया। नांदेड़ जिले के रहने वाले हैं। राज्यसभा का नामांकन दिया जा सकता है।

Ashok Chavan Joins BJP: कांग्रेस छोड़ने वाले कद्दावर नेता अशोक चव्हाण ने मंगलवार को यहां भाजपा प्रदेश मुख्यालय में पार्टी में शामिल होने संबंधी अपने भाषण के दौरान गलती से भाजपा की मुंबई इकाई के प्रमुख आशीष शेलार को कांग्रेस की शहर इकाई का अध्यक्ष बता दिया। उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़नवीस द्वारा गलती सुधारने की बात कहे जाने से पहले कमरा ठहाकों से गूंज उठा। चव्हाण ने कहा, "जुबान फिसल गई। यह भाजपा मुख्यालय में मेरा पहला दिन है, और मैं आपसे मुझे क्षमा करने का अनुरोध करता हूं।" दो बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके चव्हाण (65) ने लोकसभा चुनाव से पहले सोमवार को कांग्रेस छोड़ दी थी। वह नांदेड़ जिले के रहने वाले हैं। चव्हाण (65) को महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़नवीस, भाजपा की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष चन्द्रशेखर बावनकुले, पार्टी की मुंबई इकाई के प्रमुख आशीष शेलार और कैबिनेट मंत्री गिरीश महाजन समेत कई नेताओं की उपस्थिति में मुंबई स्थित पार्टी कार्यालय में भाजपा में शामिल किया गया।

कांग्रेस में लगभग चार दशक बिताने वाले चव्हाण ने अपने राजनीतिक जीवन के नए चरण के बारे में कहा कि आज का दिन उनकी नयी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत का प्रतीक है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री एस बी चव्हाण के बेटे अशोक चव्हाण ऐसे समय में भाजपा में शामिल हुए हैं जब ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि उन्हें राज्यसभा का नामांकन दिया जा सकता है।

#WATCH | Former Maharashtra CM Ashok Chavan reaches BJP Office in Mumbai. He will be joining the BJP today after recently quitting Congress. pic.twitter.com/BItCeMGjWg

जब चव्हाण से यह पूछा गया कि क्या उन्हें वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने कोई फोन किया, तो उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया। आदर्श घोटाले को लेकर शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत द्वारा उन पर निशाना साधे जाने पर चव्हाण ने अपना बचाव करते हुए कहा, "बंबई उच्च न्यायालय ने मेरे पक्ष में फैसला दिया है। मैं कह सकता हूं कि यह एक राजनीतिक दुर्घटना थी।

Narendra Modi used to ask questions regarding corruption cases against Ashok Chavan



Is Mr. Chavan now corruption free? BJP is washing machine but the public is watching. Also, how shameless are these leaders who are switching ideology like corporate company. pic.twitter.com/269v20YJ18