ASER Report 2024: 14-18 आयु वर्ग के 25% बच्चे धाराप्रवाह से नहीं पढ़ पाते कक्षा 2 का पाठ, एएसईआर की रिपोर्ट में हुआ चौंकाने वाले खुलासा

ASER Report 2024: शिक्षा रिपोर्ट की वार्षिक स्थिति की नई रिपोर्ट के अनुसार, 14-18 वर्ष आयु वर्ग के लगभग एक चौथाई किशोर अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में दूसरी कक्षा के स्तर का पाठ धाराप्रवाह नहीं पढ़ सकते और कम से कम 42.7% अंग्रेजी में वाक्य नहीं पढ़ सकते हैं। एएसईआर ने बुधवार को अपनी रिपोर्ट में इसका दावा किया जो कि चौंकाने वाला है।

शिक्षा-केंद्रित गैर-लाभकारी संस्था, प्रथम फाउंडेशन के नेतृत्व में "बियॉन्ड बेसिक्स" शीर्षक वाली एएसईआर 2023 रिपोर्ट, 28 जिलों में सरकारी और निजी दोनों संस्थानों में नामांकित 34,745 युवाओं का सर्वेक्षण करके ग्रामीण भारत में 14 से 18 वर्ष की आयु के युवाओं पर प्रकाश डालती है। 26 राज्यों में। पिछली बार, इस विशेष आयु वर्ग को 2017 में एएसईआर रिपोर्ट में शामिल किया गया था।

25 pc youngsters in 14-18 age group still cannot read Class-2 level text fluently in their regional languages: ASER report