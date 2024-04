"मोदी की एक ही गारंटी है, मुसलामानों से नफरत की गारंटी": पीएम पर हमलावा हुए ओवैसी

Highlights असदुद्दीन ओवैसी एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर हुए। ओवैसी ने कहा कि मोदी की एक ही गारंटी है, मुसलामानों से नफरत की गारंटी। उन्होंने कहा कि वह 2002 से ऐसा कर रहे हैं।

किशनगंज (बिहार): ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर हुए। समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए उन्होंने कहा, "मोदी की एक ही गारंटी है, मुसलामानों से नफरत की गारंटी। वह 2002 से ऐसा कर रहे हैं। देश में 17 करोड़ मुस्लिम हैं, यह सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है।"

ओवैसी ने आगे कहा, "वह देश के 140 करोड़ लोगों के पीएम हैं...उन्हें (मुसलमानों को) इस तरह चोट पहुंचा रहे हैं, उनसे इस तरह नफरत कर रहे हैं! अगर कल को देश में दंगा भड़का तो इसके जिम्मेदार नरेंद्र मोदी होंगे।" इससे पहले एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने हाल ही में पीएम मोदी द्वारा दिए गए भाषण को लेकर कहा था कि वह राजस्थान में मोदी के भाषण की 'पोस्टमार्टम' जांच कराना चाहेंगे।

