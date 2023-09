"जब तक 'भक्त' जीवित हैं, 'सनातन' को कोई चुनौती नहीं दे सकता है", स्मृति ईरानी ने उदयनिधि के बयान पर साधा निशाना

Highlights केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने उदयनिधि स्टालिन के सनातन पर दिये बयान को लिया निशाने पर मंत्री ईरानी ने कहा कि देश में किसी को किसी की आस्था और विश्वास पर चोट पहुंचाने का हक नहीं है स्मृति ईरानी ने कहा कि जब तक 'भक्त' जिंदा हैं, कोई भी 'सनातन' को चुनौती नहीं दे सकता है

नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बेटे और उनकी सरकार के मंत्री उदयनिधि स्टालिन द्वारा 'सनातन धर्म' पर दिये बयान को लेकर बेहद तीखा तंज कसा और कहा कि देश में किसी को किसी की आस्था और विश्वास पर चोट पहुंचाने का हक नहीं है।

समाचार एजेंसी पीटीआई द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किये गये दिल्ली के दिव्य ज्योति जाग्रति संस्थान के वीडियो में केंद्रीय मंत्री स्मृति इरानी श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव में भाग ले रहे भक्तों से कह रही हैं, "जो लोग 'सनातन धर्म' को चुनौती देते हैं, उन तक यह आवाज पहुंचनी चाहिए कि जब तक 'भक्त' जीवित हैं, कोई भी उनके सनातन धर्म को चुनौती नहीं दे सकता।"

VIDEO | "Those who challenge 'Sanatan Dharma', the voice should reach them that till the 'bhakts' are alive, no one can challenge their religion," says Union minister @smritiirani during Janmashtami celebrations at ISKCON temple in Dwarka, Delhi. pic.twitter.com/7q0a4u8htw