केजरीवाल का बड़ा दावा- "2 महीने में यूपी के सीएम पद से हटा दिए जाएंगे योगी आदित्यनाथ", जानिए क्या बताया कारण

Highlights अरविंद केजरीवाल ने अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा आरोप लगाया। केजरीवाल ने कहा कि अमित शाह के खिलाफ आखिरी सबसे मजबूत चुनौती योगी आदित्यनाथ हैं और उनके पंख भी काट दिए जाएंगे। केजरीवाल ने कहा कि अमित शाह के प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालने की तैयारी में योगी आदित्यनाथ को भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाएगा।

लखनऊ: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि दोनों 17 सितंबर, 2025 को अमित शाह को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने का मार्ग प्रशस्त करने के लिए भाजपा के शीर्ष नेताओं को अपने रास्ते से हटा रहे हैं।

केजरीवाल ने कहा कि अमित शाह के खिलाफ आखिरी सबसे मजबूत चुनौती योगी आदित्यनाथ हैं और उनके पंख भी काट दिए जाएंगे। लखनऊ में अखिलेश यादव के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में बोलते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अमित शाह के प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालने की तैयारी में योगी आदित्यनाथ को भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाएगा।

केजरीवाल ने कहा, "2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने नियम बनाया कि 75 साल से ज्यादा उम्र के किसी भी व्यक्ति को भाजपा या सरकार में जगह नहीं मिलेगी। वे सेवानिवृत्त हो जायेंगे। इस नियम के तहत सबसे पहले रिटायर होने वालों में लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी थे। यशवंत सिन्हा और सुमित्रा महाजन जैसे कई लोगों को (इस नियम के कारण) टिकट नहीं मिला। दूसरों को इस्तीफा देना पड़ा।"

#WATCH | Lucknow, UP: Delhi CM Arvind Kejriwal says, "PM Modi will turn 75 on September 17, 2025. PM Modi has decided to make Amit Shah his successor and to make him PM on September 17, 2025...PM Modi has not yet said that he will not retire after 75 years, PM Modi has made this… pic.twitter.com/4XvAwatjkj