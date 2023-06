बढ़ते अपराधों को लेकर अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल को लिखा पत्र, जानें क्या कहा

Highlights सक्सेना को संबोधित एक पत्र में केजरीवाल ने गहरी चिंता व्यक्त की। दिल्ली पुलिस राष्ट्रीय राजधानी में कानून प्रवर्तन के लिए जिम्मेदार है। दिल्ली पुलिस को केंद्रीय गृह मंत्रालय नियंत्रित करता है।

नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय राजधानी में हाल ही में हुई हत्याओं के मद्देनजर कानून व्यवस्था की स्थिति पर उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के साथ कैबिनेट बैठक का प्रस्ताव रखा है। सक्सेना को संबोधित एक पत्र में केजरीवाल ने गहरी चिंता व्यक्त की और दिल्ली के निवासियों के विश्वास को बहाल करने के लिए तत्काल और प्रभावी उपायों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।

दिल्ली पुलिस राष्ट्रीय राजधानी में कानून प्रवर्तन के लिए जिम्मेदार है। हालांकि, दिल्ली पुलिस को केंद्रीय गृह मंत्रालय नियंत्रित करता है। हाल ही में हुई हत्याओं का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि इस तरह के गंभीर अपराधों की पुनरावृत्ति ने जनता के विश्वास को खत्म कर दिया है और कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार लोगों को सौंपे गए दायित्वों को पूरा करने के लिए तेजी से प्रतिक्रिया करने का आह्वान किया।

My letter to Hon’ble LG on deteriorating law and order situation in Delhi. pic.twitter.com/2gvbZvN7zZ