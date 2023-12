केजरीवाल ने गुरदासपुर में भाजपा के सनी देओल पर कटाक्ष किया, कहा, 'किसी ने उनका चेहरा तक नहीं देखा'

Highlights सांसद सनी देओल ने इस साल संसद के मानसून सत्र के दौरान सदन में एक भी दिन नहीं बिताया अरविंद केजरीवाल ने गुरदासपुर निर्वाचन क्षेत्र छोड़ने के लिए सनी देओल पर निशाना साधा केजरीवाल ने कहा, "पिछली बार, आप सभी ने सनी देओल को वोट दिया था क्या वह कभी यहां आए थे?

गुरदासपुर: आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को गुरदासपुर के सांसद और बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल पर 2019 में अपनी जीत के बाद से अपना निर्वाचन क्षेत्र छोड़ने के लिए निशाना साधा। सनी देओल की आलोचना करते हुए केजरीवाल ने कहा, "पिछली बार, आप सभी ने सनी देओल को वोट दिया था। क्या वह कभी यहां आए थे? वह कभी नहीं आए, तो क्या फायदा हुआ? हम सभी ने सोचा कि वह एक बड़े अभिनेता थे, और अगर हम उन्हें वोट देते हैं , वह कुछ करेंगे। ये बड़े लोग कुछ नहीं करने वाले हैं। अपना वोट 'आम आदमी' को दीजिए, वे आपके काम तो आएंगे।"

सनी देओल ने इस साल की शुरुआत में दोबारा चुनाव लड़ने की संभावना से इनकार करते हुए दावा किया कि वह "राजनीति के लिए तैयार नहीं हैं" और दोबारा चुनाव नहीं लड़ना चाहते। आजतक के साथ एक साक्षात्कार में, देओल ने कहा था: “मैं अब चुनाव नहीं लड़ना चाहता। मैं एक अभिनेता बना रहूंगा और हमेशा की तरह देश की सेवा करता रहूंगा।' मुझे पूरा विश्वास है कि मैं एक अच्छा अभिनेता बनकर और अच्छे प्रोजेक्ट लाकर इस देश के युवाओं को जो दे सकता हूं, वह है।"

