'यमुना का पानी जहरीला' वाले बयान पर घिरे केजरीवाल, हरियाणा सीएम ने कहा- "उन्होंने खोया अपना मानसिक संतुलन"

Delhi Election 2025: आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी जान झोंक दी है। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल अलग-अलग बयानबाजी से वोटरों को लुभाने में जुटे हुए हैं। इस बीच, अरविंद केजरीवाल के एक बयान ने बीजेपी को भड़काने का काम किया है।

दरअसल, अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि यमुना नदी का पानी जहरीला बन गया है। और इसकी वजह हरियाणा है जहां से यमुना में जहरीला पानी छोड़ा जाता है।

इस बयान पर पलटवार करते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने केजरीवाल के बयान की निंदा की है। उन्होंने कहा, "केजरीवाल बताए कि कौन सा जहर डाला गया, कितने टन जहर डाला गया है।"

उन्होंने कहा कि दिल्ली-हरियाणा बॉर्डर पर पानी को कैसे रोका, कोई दीवार बनायी, कहाँ बनाई। अगर पानी जहरीला था तो उस जहरीले पानी से कितनी मछलियाँ मरी। घटिया और झूठ की राजनीति करने के मामले में केजरीवाल का कोई सामना नहीं कर सकता है।

#WATCH | Delhi: On Arvind Kejriwal's statement on the Yamuna River, Haryana CM Nayab Singh Saini says, "...Kejriwal should immediately apologize to the people of Haryana and Delhi for this statement, otherwise, we will file a defamation suit against him..." https://t.co/BeFd9d8c5Z pic.twitter.com/w5EJQOUPj4

सैनी ने केजरीवाल पर हरियाणा का अपमान करने का आरोप लगाते हुए कहा, "केजरीवाल ने उस माटी का अपमान किया जहाँ वे पैदा हुए।"

हरियाणा बीजेपी सीएम ने कहा कि हरियाणा के लोग यमुना को पवित्र नदी मानते हैं और इसकी पूजा करते हैं, हरियाणा के लोग भला नदी के पानी में जहर क्यूं मिलाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने वर्ष 2020 में झूठा वादा किया था कि अगर यमुना को दूषित होने से नहीं बचाया तो कभी वोट नहीं माँगूँगा।

#WATCH | Haryana CM Nayab Singh Saini says, "It is his (Arvind Kejriwal) habit and thinking to allege and then run away... I said that you (Arvind Kejriwal) sent your chief secretary and I will ask my chief secretary to check the quality of water at Sonipat from where it (Yamuna)… https://t.co/BeFd9d8c5Zpic.twitter.com/a9giLDeKPj