Arvind Kejriwal Resignation News Live Updates: अगले चुनाव तक मुख्यमंत्री की ज़िम्मेदारी आतिशी को दी गई?, मंत्री गोपाल राय ने कहा- आज दावा पेश करेंगे...

Arvind Kejriwal Resignation News Live Updates: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नए मुख्यमंत्री के तौर पर दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी के नाम का प्रस्ताव रखा है। दिल्ली AAP विधायक दल का नेता चुना गया है। दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने बताया कि आज दिल्ली की आप विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें दिल्ली के अगले चुनाव तक मुख्यमंत्री की ज़िम्मेदारी सर्वसम्मति से आतिशी को दी गई है। विपरीत परिस्थितियों में हमें ये जिम्मेदारी देनी पड़ी। जिस तरह से केंद्र की बीजेपी सरकार और पीएम ने साजिश रची।

#WATCH | After Atishi was elected as the leader of AAP legislative party and the new CM of Delhi, Delhi minister Gopal Rai said, "Today, Delhi AAP legislative party meeting was called. In the meeting, Atishi was unanimously given the responsibilities of the CM until next Delhi… pic.twitter.com/TX9xZBKxKm — ANI (@ANI) September 17, 2024

#WATCH | Delhi minister and AAP leader Gopal Rai says, "When he (Arvind Kejriwal) decided to resign, legislative party meeting was held today. In the meeting it was unanimously decided that until the next elections, that we want to be held in October-Novemver at the earliest, and… pic.twitter.com/qACNd6YDDD — ANI (@ANI) September 17, 2024

गोपाल राय ने बताया कि जिस तरह से देश में सरकारें गिराई गईं दिल्ली सरकार को गिराने के प्रयास किए गए। ऐसे सभी प्रयासों को विफल करते हुए आप ने एकता और कायम रखा। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को जेल से इस्तीफा देने का प्रयास किया। भाजपा सरकार को गिरा सकें। लेकिन दिल्ली के लोगों के हित में अरविंद केजरीवाल ने फैसला किया जेल से इस्तीफा नहीं देंगे।

#WATCH | Delhi: On Delhi Minister Atishi to be the new Delhi CM, BJP national spokesperson Pradeep Bhandari says, "AAP government supports a person who's family tried to stop Afzal Guru's hanging. The people of Delhi will never accept Naxal supporters. AAP wants to show that it… pic.twitter.com/v83iFfoQIS — ANI (@ANI) September 17, 2024

वहीं से सरकार नहीं चलाएंगे। लेकिन जेल से बाहर आने के बाद अपनी सबसे बड़ी ताकत ईमानदारी के साथ है। उन्होंने दिल्ली के लोगों के लिए वह किया जो आज तक भारत में किसी अन्य राज्य सरकार ने नहीं किया है। बाहर आने के बाद उन्होंने लोगों की अदालत में जाने का फैसला किया और जब तक लोग उन्हें एक बार फिर से सीएम नहीं चुन लेते, तब तक वह सीएम नहीं बने रहेंगे।

#WATCH | Delhi: On Delhi Minister Atishi to be the new Delhi CM, Delhi BJP President Virendraa Sachdeva says, "Arvind Kejriwal made her the CM unwillingly. He could not make the CM he wanted because of pressure from Manish Sisodia. She was also given all the departments because… pic.twitter.com/EcpMMTPInz — ANI (@ANI) September 17, 2024

दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी को दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनाए जाने की खबरों पर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि केजरीवाल ने मजबूरी में बनाया है। चाह कर भी अपनी मन मर्जी का मुख्यमंत्री नहीं बनवा सकें। मनीष सिसोदिया के कहने पर आतिशी को सारे विभाग दिए गए और मनीष सिसोदिया के दवाब में ही आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया गया है।

#WATCH | On Atishi to be new Delhi CM, BJP leader HArish Khurana says, "I congratulate dummy CM Atishi. Even after this, the situation in Delhi will not change. Corruption will remain at its peak. I challenge Atishi to recommend early elections." pic.twitter.com/ec4kaan1Mw — ANI (@ANI) September 17, 2024

केजरीवाल ने रविवार को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के अपने फैसले की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि वह तभी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे जब लोग उन्हें ‘‘ईमानदारी का प्रमाणपत्र’’ दे देंगे। आतिशी पार्टी और सरकार का प्रमुख चेहरा हैं और वह वित्त, शिक्षा एवं पीडब्ल्यूडी (लोक निर्माण विभाग) समेत कई विभागों का कार्यभार संभालती हैं।

#WATCH | Delhi: On Delhi Minister Atishi to be the new Delhi CM, CPI(M) Politburo member Subhashini Ali says, "Our best wishes are with her. We hope she does good work and try to fulfil the promises to the people of Delhi..." pic.twitter.com/KuYCpRzzMJ — ANI (@ANI) September 17, 2024

