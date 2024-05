Arvind Kejriwal On Chaudhry Fawad: केजरीवाल के 'एक्स' पर पाकिस्तान के पूर्व मंत्री ने की घुसपैठ, जवाब में केजरीवाल ने धो डाला

Highlights केजरीवाल ने पाकिस्तान के पूर्व मंत्री को दिया जवाब केजरीवाल ने कहा, मैं और मेरे देश के लोग अपने मसलों को संभालने में पूरी तरह सक्षम हैं इस वक़्त पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब हैं, आप अपने देश को संभालिये

Arvind Kejriwal On Chaudhry Fawad: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पाकिस्तान के पूर्व मंत्री चौधरी फवाद हुसैन को सबक सिखाया है। फवाद ने सीएम केजरीवाल के एक्स पर किए एक पोस्ट पर लिखा कि शांति और सद्भाव से नफरत और उग्रवाद की ताकतों को हराया जा सकता है। केजरीवाल ने फवाद के इस पोस्ट पर तुरंत प्रतिक्रिया दी।

May peace and harmony defeat forces of hate and extremism #MorePower #IndiaElection2024 https://t.co/O3YMM1KWlM

केजरीवाल ने लिखा कि मैं और मेरे देश के लोग अपने मसलों को संभालने में पूरी तरह सक्षम हैं। आपके ट्वीट की ज़रूरत नहीं है। इस वक़्त पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब हैं। आप अपने देश को संभालिये। केजरीवाल ने कहा कि भारत में हो रहे चुनाव हमारा आंतरिक मामला है। आतंकवाद के सबसे बड़े प्रायोजकों का हस्तक्षेप भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। मालूम हो कि दिल्ली की सात लोकसभा सीटों सहित छठे चरण के तहत 58 सीटों पर मतदान हुआ।

सीएम केजरीवाल ने अपने परिवार के साथ मतदान केंद्र जाकर अपने मत का प्रयोग किया। सीएम केजरीवाल ने इस संबंध में एक फोटो अपने एक्स एकाउंट से शेयर की। सीएम ने कहा कि मैंने अपने पिता, पत्नी और बच्चों के साथ आज वोट डाला। मेरी माता जी की तबियत बहुत ख़राब है। वो नहीं जा पाईं। सीएम केजरीवाल ने कहा कि मैंने तानाशाही, बेरोज़गारी और महंगाई के ख़िलाफ़ वोट डाला। आप भी वोट डालने ज़रूर जाएं।

केजरीवाल ने कहा कि मैं सभी मतदाता भाइयों और बहनों से अपील करता हूं कि वोट ज़रूर डालकर आएं। अपने परिवार, सगे-सम्बंधियों और मित्रों से भी वोट करने के लिए कहें। लोकतंत्र के इस महापर्व में आपका एक-एक वोट तानाशाही सोच के ख़िलाफ़ भारत के लोकतंत्र और संविधान को मज़बूत करने के लिए होगा। मतदान केंद्र पर जाइए और अपने वोट से बता दीजिए कि भारत में जनतंत्र है और जनतंत्र ही रहेगा।

यहां जानकारी के लिए बताते चले कि दिल्ली की सात लोकसभा सीटों पर बीजेपी के सामने इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। आप की ओर से मैदान में चार उम्मीदवार हैं और कांग्रेस की ओर से तीन उम्मीदवार हैं। 4 जून को लोकसभा चुनाव का परिणाम घोषित किया जाएगा।

