अंतरिम जमानत की अवधि 7 दिन बढ़ाने की मांग को लेकर अरविंद केजरीवाल ने किया सुप्रीम कोर्ट का रुख

नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अपनी अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने की मांग की है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल को PET-CT स्कैन और अन्य टेस्ट से गुजरना होगा। एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक, आम आदमी पार्टी का कहना है कि केजरीवाल ने जांच के लिए 7 दिन का समय मांगा।

Delhi CM Arvind Kejriwal files a petition in the Supreme Court, seeking an extension of his interim bail by 7 days. Delhi CM Kejriwal has to undergo PET-CT scan and other tests. Kejriwal asked for 7 days to get the investigation done: Aam Aadmi Party