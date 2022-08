केजरीवाल ने ‘शहीद भगत सिंह आर्म्ड फोर्सेज प्रिपरेटरी स्कूल’ का उद्घाटन किया, निःशुल्क मिलेगी सशस्त्र बलों में जाने के लिए कोचिंग

Highlights केजरीवाल ने किया ‘शहीद भगत सिंह आर्म्ड फोर्सेज प्रिपरेटरी स्कूल’ का उद्घाटन छात्रों को निःशुल्क मिलेगी सशस्त्र बलों में जाने के लिए कोचिंग सेवानिवृत्त अधिकारी छात्रों को प्रशिक्षित करेंगे

नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को दिल्ली के नजफगढ़ में ‘शहीद भगत सिंह आर्म्ड फोर्सेज प्रिपरेटरी स्कूल’ का उद्घाटन किया। केजरीवाल ने बताया कि स्कूल में छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए सेना के सेवानिवृत्त अधिकारियों आमंत्रित किया जाएगा।

CM @ArvindKejriwal inaugurates Shaheed Bhagat Singh Armed Forces Preparatory School (SOSE) in Delhi!



It will provide a stellar launch pad to young bravehearts coming from families of every class, to join the National Defence Academy/Naval Academy, & protect our motherland 🇮🇳🪖 pic.twitter.com/oQiQmfmGeE