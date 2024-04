Arvind Kejriwal Health Update: ...'24 घंटे लगे रहते थे', केजरीवाल का 4.5 किलो घटा, आतिशी ने कहा, 'भगवान भी इन्हें माफ़ नहीं करेगा'

Highlights तिहाड़ जेल नंबर-2 में बंद हैं अरविंद केजरीवाल आप का दावा केजरीवाल की तबियत बिगड़ रही है गिरफ्तारी के बाद से 4.5 वजन घटा

Arvind Kejriwal Health Update: दिल्ली के तिहाड़ जेल नंबर-2 में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की लगातार तबियत बिगड़ रही है। यह दावा आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने लगाया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि अरविंद केजरीवाल शुगर के मरीज हैं। वह स्वास्थ की समस्याओं के बावजूद, वे देश की सेवा में 24 घण्टे लगे रहते थे। गिरफ़्तारी के बाद से अब तक, अरविंद केजरीवाल का वज़न 4.5 किलो घट गया है। यह बहुत चिंताजनक है। आज भाजपा उन्हें जेल में डाल कर उनके स्वास्थ को ख़तरे में डाल रही है। अगर अरविंद केजरीवाल को कुछ हो गया तो पूरा देश तो क्या, भगवान भी इन्हें माफ़ नहीं करेगा।

यहां जानकारी के लिए बताते चले कि 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल से ईडी ने दिल्ली की कथित शराब घोटाला मामले में उनके आवास पर 2 घंटे लंबी पूछताछ की। इसके बाद गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद केजरीवाल को दो बार ईडी की रिमांड पर भेजा गया। दिल्ली की एक अदालत ने बीते दिनों पहले उन्हें 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। केजरीवाल ने जेल में तीन पुस्तकें भी मांगी है। केजरीवाल की पत्नी उनसे वीडियो कॉल के माध्यम से मिल सकती हैं। तिहाड़ जेल के सूत्र बताते हैं कि उन्होंने बीती रात घर का खाना खाया है।

इधर बीजेपी लगातार केजरीवाल का इस्तीफा मांग रही है। वहीं आम आदमी पार्टी ने कहा है कि उनके विधायकों ने कहा है कि केजरीवाल इस्तीफा ने दें। जेल से अपनी सरकार चलाए।

#WATCH | AAP leader Gopal Rai says, "All AAP Ministers, MLAs, MPs and party leaders will observe a 'Samuhik Upwas' at Jantar Mantar on April 7 to protest against the arrest of CM Arvind Kejriwal. We also appeal to people that all those who are against the arrest of CM Arvind… pic.twitter.com/COToSjJqs4