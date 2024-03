अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से मिली राहत, 15000 रुपए बॉन्ड और 1 लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत मिली

Highlights अरविंद केजरीवाल को ईडी की याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिली 15,000 रुपये के जमानत बांड और 1 लाख रुपये की जमानत राशि पर कोर्ट ने राहत दी ईडी की दो शिकायतों के आधार पर अदालत ने पेश होने के दिए थे आदेश

नई दिल्ली:अरविंद केजरीवाल को ईडी की याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दे दी है। 15,000 रुपये के जमानत बांड और 1 लाख रुपये की जमानत राशि जमा करने पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल राउज एवेन्यू कोर्ट राहत मिली।

दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले के संबंध में ईडी की दो शिकायतों के आधार पर अदालत द्वारा उन्हें जारी किए गए समन के बाद वे ACMM दिव्या मल्होत्रा के सामने पेश हुए। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट एसीएमएम ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 15,000 रुपए के निजी मुचलके और 1 लाख रुपए की जमानत राशि पर बेल दी।

Rouse Avenue Court's ACMM Divya Malhotra grants bail to Delhi CM Arvind Kejriwal in both complaints filed by ED. https://t.co/LNXy0Uig0G