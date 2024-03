Arvind Kejriwal Arrested: 'आप' का विरोध प्रदर्शन, राजधानी में कई सड़कें-मेट्रो बंद; घर से निकलने से पहले चेक कर लें ट्रैफिक एडवाइजरी

Arvind Kejriwal Arrested: राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार कर लिया है। आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल के गिरफ्तार होने के बाद उनकी पार्टी ने देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। आज दिल्ली में पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए हैं। आप के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली मेट्रो और ट्रैफिक पुलिस ने शुक्रवार को आम जनता के लिए एडवाइजरी जारी की है।

डीएमआरसी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि दिल्ली पुलिस की सलाह पर आईटीओ मेट्रो स्टेशनों पर दिल्ली मेट्रो सेवाएं शुक्रवार को बंद रहेंगी। डीएमआरसी ने आगे कहा कि आईटीओ मेट्रो स्टेशन सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक बंद रहेगा। डीएमआरसी ने कहा कि आईटीओ पर ट्रैफिक जाम के कारण, जहां आप का मुख्यालय है, आईटीओ मेट्रो स्टेशन बंद रहेगा।

डीएमआरसी ने एक्स पर पोस्ट किया, "दिल्ली पुलिस की सलाह पर, आईटीओ मेट्रो स्टेशन आज यानी 22 मार्च 2024 को सुबह 08:00 बजे से शाम 06:00 बजे तक बंद रहेगा।"

Service Update On advice of Delhi Police, ITO Metro station will remain closed from 08:00 AM to 06:00 PM today i.e, 22nd March 2024.

वहीं, डीडीयू मार्ग पर विरोध प्रदर्शन के कारण दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी की। जिसके अनुसार, डीडीयू मार्ग, आईपी मार्ग, विकास मार्ग, मिंटो रोड और बहादुर शाह जफर मार्ग पर यातायात बंद रहेगा।

यातायात पुलिस ने यात्रियों से इन सड़कों से बचने और तदनुसार अपनी यात्रा की योजना बनाने को कहा।

Traffic Advisory



In view of the proposed protest by Political party at DDU Marg Delhi, Traffic will remain heavy at IP Marg, Vikas Marg, Minto Road and Bahadur Shah Zafar Marg. DDU marg will remain closed for traffic movement. Kindly avoid these roads and plan your journey…