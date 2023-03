Arunachal Pradesh helicopter crash: दुर्घटनाग्रस्त चीता हेलीकॉप्टर में सवार दोनों पायलटों की मौत, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश

Highlights सेना ने अरुणाचल प्रदेश हेलीकॉप्टर दुर्घटना की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए है। पहचान लेफ्टिनेंट कर्नल वीवीबी रेड्डी और मेजर ए. जयंत के तौर पर की गई है। दिरांग में ग्रामीणों ने दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर को जलते हुए देखा।

नई दिल्लीः अरुणाचल प्रदेश के बोमडिला के नजदीक दुर्घटनाग्रस्त चीता हेलीकॉप्टर में सवार दोनों पायलटों की मृत्यु की पुष्टि हुई है। रक्षा प्रवक्ता ने कहा कि सेना ने अरुणाचल प्रदेशहेलीकॉप्टर दुर्घटना की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए है।

रक्षा प्रवक्ता ने कहा कि सेना के दुर्घटनाग्रस्त चीता हेलीकॉप्टर में जिन पायलट की मौत हुई है उनकी पहचान लेफ्टिनेंट कर्नल वीवीबी रेड्डी और मेजर ए. जयंत के तौर पर की गई है। अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला के पश्चिम में मांडला के पास बृहस्पतिवार सुबह सेना का एक चीता हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था।

Army orders court of inquiry into Arunachal Pradesh helicopter crash: Defence spokesperson

सेना के दो अफसरों को ले जा रहे हेलीकॉप्टर में दो पायलट थे। एक रक्षा प्रवक्ता ने यह जानकारी दी। सेना ने बताया कि सुबह नौ बजे जिले के सांगे गांव से इस हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी थी और वह असम के सोनितपुर जिले के मिस्सामारी जा रहा था। उसमें एक लेफ्टिनेंट और एक मेजर सवार थे।

लेफ्टिनेंट कर्नल महेंद्र रावत ने बताया कि इस हेलीकॉप्टर का सुबह करीब सवा नौ बजे हवाई यातायात नियंत्रण (एटीसी) से संपर्क टूट गया जो परिचालन उड़ान पर था। उन्होंने कहा, ‘‘ यह बोमडिला के पश्चिम में मांडला के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। खोज एवं बचाव दलों को घटनास्थल पर भेजा गया है।’’

Deceased pilots of Army's Cheetah helicopter identified as Lt Colonel VVB Reddy and Major Jayanth A: Defence spokesperson