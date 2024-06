Arunachal Pradesh election results 2024 Live: बीजेपी 13, नेशनल पीपुल्स पार्टी 2, पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल 2 सीटों पर आगे, देखें अपडेट

Highlights Arunachal Pradesh election results 2024 Live: नेशनल पीपुल्स पार्टी 2 सीटों पर आगे है। Arunachal Pradesh election results 2024 Live: भाजपा 13 सीट पर आगे है। Arunachal Pradesh election results 2024 Live: पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल 2 सीटों पर आगे चल रही है।

Arunachal Pradesh election results 2024 Live: अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी है। ईसीआई के मुताबिक बीजेपी 13 सीटों पर आगे चल रही है। नेशनल पीपुल्स पार्टी 2 सीटों पर, पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल 2 सीटों पर आगे चल रही है। राज्य विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 60 विधानसभा सीटों में से 31 है। बीजेपी पहले ही 10 सीटें निर्विरोध जीत चुकी है।

Counting of votes underway for the Arunachal Pradesh Assembly elections.



As per ECI, the BJP is leading on 13 seats. National People's Party is leading on 2 seats, People's Party of Arunachal on 2 seats. The majority mark in the State Assembly is 31 out of 60 Assembly seats.… pic.twitter.com/1gF6b7q5O9