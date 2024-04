Arun Govil Meerut Lok Sabha Seat: दलित के घर में 'टीवी के राम', घरवालों ने उतारी आरती, देखें वीडियो

Highlights मेरठ से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं अरुण गोविल दलित के घर पहुंचे अरुण गोविल, हुआ स्वागत घर के सदस्यों के साथ जमीन पर बैठकर खाया खाना

Arun Govil Meerut Lok Sabha Seat:मेरठ लोकसभा सीट से बीजेपी ने मशहूर कलाकार अरुण गोविल को अपना उम्मीदवार बनाया है। अरुण गोविल लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं और उन्हें लोगों की ओर से भारी जन समर्थन भी मिल रहा है। शनिवार को वह मेरठ लोकसभा क्षेत्र में एक दलित के घर पहुंचे। दलित घर में जैसे ही टीवी के राम ने एंट्री ली तो घर के सदस्यों में अपार खुशी देखने को मिली। घरवालों ने अरुण गोविल का स्वागत कुछ ऐसा किया जैसै मानों उनके घर भगवान राम पधारे हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रही है।

अरुण गोविल की आरती की जाती हैं। पहले आप यह वीडियो देखिए। वीडियो में अरुण गोविल की आरती के बाद उन्हें सम्मान के साथ घर के लोग अंदर लेकर आते हैं। वहीं, दूसरी तरफ अरुण गोविल के लिए घर की महिलाएं विशेष व्यजंन बनाने में जुट जाती हैं। इसके बाद थाली में भोजन लेकर महिलाएं आती हैं। यहां जानकारी के लिए बताते चले कि आपने टीवी पर रामानंद सागर की रामायण तो देखी ही होगी।

इस रामायण में अरुण गोविल ने भगवान श्री राम का किरदार निभाया था। 4 दशक पहले निभाए गए इस किरदार में अरुण गोविल को लोग भगवान राम मानने लगे थे। उनके प्रति लोगों की गहरी आस्था थी। इसकी एक झलक आज मेरठ के इस दलित घर में भी देखने को मिली है।

अरुण गोविल ने अपने सोशल मीडिया एकाउंट से एक पोस्ट शेयर किया। उन्होंने लिखा कि हापुड़ के भगवतपुरा में आज नगरवासियों ने बेहद आत्मीयता से स्वागत किया। उनके बीच जाकर अच्छा लगा। सुबह का नाश्ता अपनों के संग किया। मेरठ मेरी जन्मभूमि है, इसका ऋण उतारने की हर कोशिश करूंगा। अरुण गोविल ने कई टीवी इंटरव्यू में इस बात का जिक्र किया है कि मेरठ लोकसभा की जनता से मुझे भारी जनसमर्थन मिल रहा है। इस बार मेरठ के साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें बीजेपी के खाते में जाएंगी।

