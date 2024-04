Arun Govil Meerut Lok Sabha Seat: 'बीजेपी एकमात्र पार्टी है, जो राष्ट्रवाद की बात करती है', बीजेपी उम्मीदवार अरुण गोविल ने कहा

Highlights मेरठ लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं अरुण गोविल गोविल ने आगे कहा कि बीजेपी देश की एकमात्र पार्टी है जो राष्ट्रवाद की बात करती है मेरी छवि राम जी से जुड़ी है लेकिन उसके अलावा मेरी छवि साफ-सुथरी है

Arun Govil Meerut Lok Sabha Seat: उत्तर प्रदेश की मेरठ लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अरुण गोविल ने सोमवार को कहा कि पीएम मोदी की खास बात यह है कि उन्होंने जो वादा किया था उसे पूरा किया है। गोविल ने आगे कहा कि बीजेपी देश की एकमात्र पार्टी है जो राष्ट्रवाद की बात करती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। यह एकमात्र पार्टी है जो राष्ट्रवाद की बात करती है। मेरी छवि राम जी से जुड़ी है लेकिन उसके अलावा मेरी छवि साफ-सुथरी है।

ऐसा व्यक्ति जो ईमानदार हो और सच बोलता हो। मोदी सरकार ने महिलाओं के सम्मान की रक्षा की है, करोड़ों महिलाओं को गैस और घर उपलब्ध कराए हैं, राजमार्ग बनाए जा रहे हैं और गरीबों को चिकित्सा बीमा मिला है। मोदी की खास बात ये है कि उन्होंने जो वादा किया उसे पूरा किया है। ये मोदी की गारंटी है। पूरा देश इस बात को स्वीकार कर रहा है कि इस बार यह 400 के पार जाएगा।

राम के किरदार से ज्यादा सम्मान मिल रहा है

अरुण गोविल ने कहा कि राजनीति में आने के बाद उन्हें भगवान राम का किरदार निभाने से ज्यादा सम्मान मिल रहा है। प्रचार बहुत अच्छा चल रहा है। चुनाव के प्रति लोगों में काफी उत्साह है। राजनीति में आने के बाद मुझे अब और अधिक सम्मान मिल रहा है। बीजेपी यह सीट जीतेगी। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है। उन्होंने कहा कि यह चुनाव केवल 'विकसित भारत' के लिए हो रहा है।

मेरठ लोकसभा सीट पर एक नजर

मेरठ लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ वकील भानु प्रताप सिंह और बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के देवव्रत त्यागी अरुण गोविल के खिलाफ चुनावी मैदान में हैं। यूपी की मेरठ सीट पर दूसरे चरण में 26 अप्रैल को अमरोहा, गौतमबुद्धनगर, बागपत, गाजियाबाद, अलीगढ़, मथुरा और बुलंदशहर सीटों के साथ मतदान होगा।

