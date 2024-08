Article 370 Fifth Anniversary: अनुच्छेद-370 समाप्त होने की पांचवीं वर्षगांठ, अमरनाथ यात्रा पर ब्रेक, भाजपा ‘एकात्म महोत्सव’ रैली निकालेगी, कांग्रेस और पीडीपी का प्रदर्शन, देखें वीडियो

Highlights अनुच्छेद-370 को समाप्त किए जाने की पांचवीं वर्षगांठ के मद्देनजर यह कदम उठाया। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में विभाजित करने का फैसला भी लिया था। 3,880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पवित्र गुफा मंदिर में बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं।

Article 370 Fifth Anniversary: जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद-370 को समाप्त किए जाने की पांचवीं वर्षगांठ पर सोमवार को जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से अमरनाथ यात्रियों के किसी भी नये जत्थे को एहतियात के तौर पर कश्मीर नहीं रवाना होने दिया गया। अधिकारियों ने बताया, “अमरनाथ यात्रा को एहतियातन एक दिन के लिए स्थगित कर दिया गया है। जम्मू से आज किसी नये जत्थे को कश्मीर के लिए रवाना होने की अनुमति नहीं दी गई।”

अधिकारियों ने कहा कि प्रशासन ने अनुच्छेद-370 को समाप्त किए जाने की पांचवीं वर्षगांठ के मद्देनजर यह कदम उठाया। उन्होंने बताया कि शहर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। केंद्र सरकार ने पांच अगस्त 2019 को अनुच्छेद-370 को समाप्त कर दिया था, जो जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देता था।

सरकार ने तत्कालीन जम्मू-कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेश- जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में विभाजित करने का फैसला भी लिया था। इस साल अमरनाथ यात्रा 29 जून को शुरू हुई थी और यह 19 अगस्त को रक्षा बंधन के दिन समाप्त होगी। अब तक 4.90 लाख से अधिक तीर्थयात्री दक्षिण कश्मीर हिमालय में 3,880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पवित्र गुफा मंदिर में बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं।

केंद्र-शासित प्रदेश में सुरक्षा एजेंसी अलर्ट

जम्मू-कश्मीर से, उसे विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद-370 के प्रावधान हटाए जाने के पांच बरस पूरे होने पर पूरी ऐहतियात बरतते हुए केंद्र-शासित प्रदेश में सुरक्षा एजेंसियों को सोमवार को अलर्ट पर रखा गया है। सुरक्षा एजेंसियों को भेजे गए परामर्श में पुलिस ने उनसे पांच अगस्त को सुरक्षा काफिलों की आवाजाही से बचने को कहा है।

परामर्श में यह भी कहा गया है कि सोमवार को विभिन्न आधार शिविरों के बीच अमरनाथ तीर्थयात्रियों के काफिलों की आवाजाही नहीं होनी चाहिए। हालांकि, इसमें अमरनाथ यात्रा मार्ग और राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क से मलबा हटाने तथा वहां यातायात बहाल करने के काम में जुटी एजेंसियों को काम जारी रखने का निर्देश दिया गया है।

केंद्र सरकार ने पांच अगस्त 2019 को अनुच्छेद-370 को समाप्त कर दिया था, जो जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देता था। सरकार ने तत्कालीन जम्मू-कश्मीर राज्य को ‘‘जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम’’ के माध्यम से दो केंद्र शासित प्रदेश- जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया था। जम्मू-कश्मीर के अधिकतर राजनीतिक दल जहां अनुच्छेद 370 को समाप्त किए जाने की निंदा करते हैं।

जम्मू-कश्मीर : भाजपा अनुच्छेद 370 हटाए जाने के पांच वर्ष पूरे होने पर रैली निकाली, विपक्ष का विरोध

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की जम्मू-कश्मीर इकाई अनुच्छेद 370 के कुछ प्रावधान निरस्त किये जाने के पांच वर्ष पूरे होने पर सोमवार को यहां ‘एकात्म महोत्सव’ रैली निकाली। पार्टी के एक नेता ने यह जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियाती उपाय के तौर पर क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

Jammu: Due to security concerns on the fifth anniversary of the abrogation of Article 370, the Amarnath Yatra has been postponed for a day. Security has been tightened in Jammu and Kashmir, with thorough monitoring of every person and vehicle entering and exiting the region.… pic.twitter.com/eJfLrmTm6Z — IANS (@ians_india) August 5, 2024

कांग्रेस और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) समेत विपक्षी दलों ने अनुच्छेद 370 के कुछ प्रावधान निरस्त किये जाने के पांच वर्ष पूरे होने पर रैली निकालने के भाजपा के फैसले की आलोचना की। पीडीपी के एक स्थानीय नेता ने कहा कि पांच अगस्त को ‘काला दिवस’ ​​के रूप में मनाने के लिए गांधीनगर में पार्टी मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया।

Impact of Article 370 Abrogation.

On the fifth anniversary of the abrogation of Article 370 let's see how it has helped the people of Jammu and Kashmir.#Article370#JammuKashmir#August5pic.twitter.com/Czuyeu9uvm — Surajmal (@surajmal94) August 5, 2024

पार्टी के एक प्रवक्ता ने कहा कि डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी (डीपीएपी) भी अनुच्छेद 370 के कुछ प्रावधना निरस्त करने की निंदा करने के लिए सोमवार को यहां महाराजा हरि सिंह पार्क में विरोध प्रदर्शन की। भाजपा की जम्मू-कश्मीर इकाई के महासचिव और पूर्व विधान पार्षद विबोध गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पांच अगस्त, 2019 को शेष भारत के साथ जम्मू-कश्मीर के पूर्ण एकीकरण के उपलक्ष्य में आरएसपुरा के बाना सिंह स्टेडियम में ‘एकात्म महोत्सव’ रैली आयोजित की।

TODAY Marks the 5th Anniversary of Article 370 Abrogation in J&K



On the fifth anniversary of the abrogation of #Article370, which revoked the special status of #JammuAndKashmir, security has been heightened in the region.



The region has seen a dramatic rise in both domestic… pic.twitter.com/PAShrpchgJ — League of India - The INDIC POST Of The World (@league_of_india) August 5, 2024

गुप्ता ने कहा, पांच अगस्त, 2019 का दिन हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण दिन है। पांच साल पहले इस महत्वपूर्ण दिन पर एक ऐतिहासिक भूल को सुधारा गया और हम, जम्मू-कश्मीर के लोग, शेष भारत के साथ पूरी तरह से एकजुट हो गए। अब हम सभी अधिकारों और स्वतंत्रताओं का आनंद लेने में सक्षम हैं और विकास के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं।

Article 370 Fifth Anniversary: While the filmmakers have once again started to make valley its adobe, the influx of tourists have generated jobs and revenue.@Ieshan_W with this report | @SakshiLitoriya_#Article370pic.twitter.com/5Q3RZDLdi5 — News18 (@CNNnews18) August 5, 2024

