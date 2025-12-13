Highlights VIDEO: थलसेना प्रमुख ने अधिकारियों के साथ किए पुशअप्स, देखें वीडियो

उत्तराखंड की राजधानी देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी (IMA) के ऐतिहासिक ड्रिल स्क्वायर में 157वीं पासिंग आउट परेड का भव्य और अनुशासित आयोजन किया गया। इस परेड के माध्यम से कुल 525 कैडेट्स ने अपना प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण किया। इनमें से 491 युवा अधिकारी भारतीय थलसेना का हिस्सा बने, जबकि 34 कैडेट्स को 14 मित्र राष्ट्रों की सेनाओं में अपनी सेवाएं देने का अवसर प्राप्त हुआ।

सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं



IMA की पासिंग आउट परेड के बाद युवा अफसरों के साथ उनके बराबर उसी ऊर्जा के साथ और उसी स्पीड से पुश अप लगा रहे हैं।



इस गरिमामय समारोह में परंपरा, शौर्य और सैन्य अनुशासन की झलक स्पष्ट रूप से दिखाई दी, जहाँ अधिकारी कैडेट्स को औपचारिक रूप से सेना में कमीशन प्रदान किया गया। यह आयोजन अकादमी के आदर्श वाक्य “वीरता और विवेक” के साथ-साथ कैडेट्स के कठोर प्रशिक्षण, अनुशासन और अदम्य जज़्बे का जीवंत उदाहरण रहा। इस अवसर पर थलसेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी भी उपस्थित रहे और उन्होंने देहरादून स्थित IMA में नव नियुक्त अधिकारियों के साथ पुश-अप्स कर उनका उत्साह बढ़ाया।

