VIDEO: चंद मिंटों में नदी पर सेना ने बना दिया 46 मीटर पूल, इस तकनीक से DRDO ने किया निर्माण

Highlights सेना ने चंद मिनटों में बना दिया पूल फिर, इससे टैंक को एक से दूसरे पार भेजकर अभ्यास भी किया ब्रिजिंग सिस्टम को डीआरडीओ और लार्सन एंड टुब्रो ने बनाया

नई दिल्ली: भारतीय सेना ने आज 46 मीटर लंबा मॉड्यूलर ब्रिज नदी पर बनाकर नया कीर्तिमान रच दिया है। सेना ने इसको कुछ मिनटों में बेहतर तकनीक के जरिए बनाया। इस 46 मीटर मॉड्यूलर ब्रिज (एमएलसी-70 ) का डिजाइन और विकास डीआरडीओ ने किया है, जबकि लार्सन एंड टुब्रो (एलएंडटी) द्वारा निर्मित बना दिया गया है। ब्रिजिंग सिस्टम को औपचारिक रूप से मानेकशॉ सेंटर, नई दिल्ली में एक समारोह में डीआरडीओ को सेना को सौंपा था। कार्यक्रम में उस वक्त थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे भी उपस्थित थे।

डीआरडीओ द्वारा ब्रिजिंग सिस्टम के सेना कौ सौंपने के दौरान थल सेनाध्यक्ष तो मौजूद थे ही, साथ में डीआरडीओ और रक्षा मंत्रालय से जुड़े कई वरिष्ठ अधिकारी और गणमान्य व्यक्तियों भी इस आयोजन का हिस्सा थे।

#WATCH | ​Today, the Indian Army bolstered its bridging capability with the induction of the 46-meter Modular Bridge. Designed and developed by DRDO and produced by Larsen & Toubro (L&T), the bridging system was formally handed over in a ceremony at the Manekshaw Centre, New…