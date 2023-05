हैदराबाद का इतिहास 6000 साल पुराना! पुरातत्वविदों को हैदराबाद में नवपाषाण युग के पत्थर के औजार मिले

By भाषा | Published: May 25, 2023 11:01 AM

हैदराबाद में नवपाषाण युग के पत्थर के दुर्लभ औजार मिले हैं। शहर में पहली बार नवपाषाण युग के ऐसे औजार मिले हैं। पॉश जुबली हिल्स इलाके से सटे बीएनआर हिल्स में यह औजार पुरातत्वविदों ने खोजे हैं।

पुरातत्वविदों को हैदराबाद में नवपाषाण युग के पत्थर के औजार मिले (प्रतिकात्मक तस्वीर)