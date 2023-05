ओडिशा: पुलिस भर्ती बोर्ड के गठन को मिली मंजूरी, ऐसे करेगा काम और ये होंगे अध्यक्ष-सदस्य

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 21, 2023 08:14 AM

जारी बयान में यह कहा गया है कि बोर्ड ओडिशा पुलिस में सिपाही, उप-निरीक्षक और मंत्रालयिक कर्मचारियों की भर्ती करेगा। बयान में यह भी कहा गया है, “इससे राज्य में पुलिस कर्मियों की भर्ती में तेजी लाने में मदद मिलेगी।”

फोटो सोर्स: ANI फाइल फोटो