अरविंद केजरीवाल पर हमलावर हुए अनुराग ठाकुर, कहा- 'शराब घोटाले में वो...'

Highlights अनुराग ठाकुर ने केजरीवाल पर राष्ट्रीय राजधानी में 'शराब (नीति) घोटाले' में सरगना होने का आरोप लगाया। ठाकुर ने दिल्ली और पंजाब में सत्तासीन आप की आलोचना की। उन्होंने आप की अगले महीने होने वाले गुजरात और हिमाचल प्रदेश चुनावों में अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद को 'भ्रष्ट' करार दिया।

मोहाली: केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर राष्ट्रीय राजधानी में 'शराब (नीति) घोटाले' में सरगना होने का आरोप लगाया। इसी सिलसिले में पिछले महीने उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से सीबीआई ने पूछताछ की थी। ठाकुर ने दिल्ली और पंजाब में सत्तासीन आप की आलोचना की और अगले महीने होने वाले गुजरात और हिमाचल प्रदेश चुनावों में अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद को 'भ्रष्ट' करार दिया।

उन्होंने अपनी बात को रेखांकित करने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में जेल में बंद दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन का हवाला दिया। समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए ठाकुर ने कहा, "उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड (और) गोवा की तरह हम हिमाचल और गुजरात में अपनी सरकार को दोहराएंगे। आप को पंजाब की तरफ देखना चाहिए भ्रष्टाचार चरम पर है भ्रष्टाचार के चलते दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री जेल में हैं। शराब घोटाले में सरगना हैं अरविंद केजरीवाल!"

Mohali | Like UP, Uttarakhand, Goa, we'll repeat our govt in Himachal & Gujarat. AAP should look at their (govt) in Punjab. Corruption is at its peak in Punjab. Their Delhi's Health min is in jail due to corruption & Arvind Kejriwal is kingpin in liquor scam: Union Min A Thakur pic.twitter.com/woUVVh7zpz