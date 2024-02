कांग्रेस को एक और झटका, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के पोते हुए बीजेपी में शामिल, पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कांग्रेस पर किया हमला

Highlights दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के पोते विभाकर शास्त्री ने कांग्रेस से दिया इस्तीफा विभाकर शास्त्री लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की मौजूदगी में भाजपा के सदस्य बने विभाकर शास्त्री ने कहा कि वो पीएम मोदी की अगुवाई में लाल बहादुर शास्त्री के सपनों को पूरे करेंगे

नई दिल्ली: दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के पोते विभाकर शास्त्री ने बुधवार को कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया।इसके बाद में वह उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए।

समाचार वेबसाइट हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार भाजपा में शामिल होने से एक घंटे विभाकर शीस्त्री ने सोशल प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर किये पोस्ट में लिखा, "माननीय कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गेजी, आदरणीय महोदय, मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से अपना इस्तीफा देता हूं।"

#WATCH | Vibhakar Shastri says, "...I think under the leadership of PM Narendra Modi, I will be able to serve the country by further strengthening Lal Bahadur Shastri's vision of 'Jai Jawan, Jai Kisan'..." https://t.co/6zSgwzSJhQpic.twitter.com/nSdWwnHXIX