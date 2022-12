ऋषभ पंत से मिलने पहुंचे अनिल कपूर और अनुपम खेर, क्रिकेटर के स्वास्थ्य को लेकर दिया अपडेट, लोगों से की ये अपील

Highlights क्रिकेटर ऋषभ पंत का शुक्रवार को एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से वो देहरादून के मैक्स अस्पताल में भर्ती हैं पंत अपनी मां को सरप्राइज देने के लिए रूड़की जा रहे थे अनिल कपूर और अनुपम खेर ऋषभ पंत से मिलने देहरादून पहुंचे

देहरादून: भारत के स्टार क्रिकेटर ऋषभ पंत उस समय बाल-बाल बच गए जब उनकी लक्जरी कार ने शुक्रवार को तड़के दिल्ली-देहरादून राजमार्ग पर सड़क के डिवाइडर से टकराने के बाद आग पकड़ ली। पंत अपनी मां को सरप्राइज देने के लिए रूड़की जा रहे थे। पुलिस ने बताया कि 25 वर्ष के पंत को सिर, पीठ और पैरों में चोट आई है, लेकिन उनकी हालत स्थिर है। दुर्घटना उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में सुबह करीब 5:30 बजे हुई।

फिलहाल, पंत देहरादून के मैक्स अस्पताल में भर्ती हैं, जहां उनका इलाज जारी है। इस बीच बॉलीवुड एक्टर्स अनिल कपूर और अनुपम खेर क्रिकेटर ऋषभ पंत से मिलने देहरादून के मैक्स अस्पताल पहुंचे। पंत से मिलने के बाद उन्होंने बताया, "हम उनसे और उनकी मां से मिले। वह स्थिर है। लोगों से उनके लिए दुआ करने की अपील की ताकि वह जल्द से जल्द ठीक हो जाएं।"

Uttarakhand | Actors Anil Kapoor & Anupam Kher arrived at Max Hospital in Dehradun to meet Cricketer Rishabh Pant, who is admitted there following an accident yesterday



"We met him & his mother. He is stable. Appeal to people to pray for him so that he gets well soon," they say pic.twitter.com/wuaSCr3b68