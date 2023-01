जयराम रमेश ने इशारों में कसा अनिल एंटनी पर तंज, दो मुख्यमंत्रियों के दो बेटों की कहानी बताई

Highlights बीबीसी की डाक्यूमेंट्री को लेकर मचा है हंगामा जयराम रमेश ने अनिल एंटनी पर कसा तंज एके एंटनी के बेटे अनिल एंटनी ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है

नई दिल्ली: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और केरल के पूर्व मुख्यमंत्री एके एंटनी के बेटे अनिल एंटनी ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। अनिल एंटनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बीबीसी की डाक्यूमेंट्री का विरोध किया था। जानकारी के अनुसार अनिल एंटनी पर उस ट्वीट को डीलिट करने का दबाव था जो उन्होंने बीबीसी की डाक्यूमेंट्री के विरोध में किया था।

अब ये मामला सुर्खियों में है और इस पर जमकर राजनीतिक बयानबाजी भी हो रही है। इसी बीच कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक ऐसा ट्वीट किया है जिसे अनिल एंटनी पर तंज माना जा रहा है। अपने ट्वीट में जयराम रमेश ने लिखा, 'एक राज्य के दो मुख्यमंत्रियों के दो बेटों की कहानी। एक भारत यात्री है जो राष्ट्र को एकजुट करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा में ज्यादातर नंगे पैर बिना थके हुए चल रहा है। दूसरा पार्टी और यात्रा के प्रति अपने कर्तव्यों को नजरअंदाज करते हुए धूप में अपने दिन का लुत्फ ले रहा है।'

A Tale of Two Sons of Two CMs from the same state.



One is a Bharat Yatri and walking tirelessly, mostly barefoot to unite our nation in the #BharatJodoYatra



The other is reveling in his day in the sun today having ignored his duties to the Party and the Yatra.