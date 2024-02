आंध्र प्रदेश: नेल्लोर में ट्रक-बस की भीषण टक्कर; चार लोगों की मौत, 15 घायल

अमरावती: आंध्र-प्रदेश के नेल्लोर में शनिवार को एक ट्रक और बस के बीच भीषण टक्कर के बाद बड़ा हादसा हो गया। यह घटना मुसुनुरु टोल प्लाजा पर हुई। घटना में करीब चार लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और 15 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

घटना की जानकारी देते हुए शनिवार को डीएसपी कवाली वेंकटरमण ने कहा, "नेल्लोर जिले के मुसुनुरु टोल प्लाजा पर एक लॉरी और बस की टक्कर में चार लोगों की मौत हो गई और 15 अन्य घायल हो गए।"

फिलहाल घायलों को अस्पताल में ले जाया गया है और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।

Andhra: Four killed, 15 injured in truck-bus collision in Nellore



