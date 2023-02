आंध्र प्रदेश: निवर्तमान राज्यपाल को विदा करने खुद हवाई अड्डे पहुंचे सीएम जगन मोहन रेड्डी; पैर भी छुए, देखें तस्वीरें

Highlights सीएम जगन मोहन रेड्डी एक तस्वीर सामने आई है। फोटो में सीएम निवर्तमान राज्यपाल के पैर छुते हुए दिखाई दिए है। यह तस्वीर उस समय की है जब वे निवर्तमान राज्यपाल को हवाई अड्डे तक छोड़ने के लिए खुद वहां गए थे।

अमरावती:आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई. एस. जगन मोहन रेड्डी निवर्तमान राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन के प्रति आभार और सम्मान व्यक्त करते हुए उन्हें विदा करने के लिए अपनी पत्नी, कई मंत्रियों, विधायकों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ गणवरम हवाई अड्डा पहुंचे है। रेड्डी ने अत्यधिक सम्मान प्रकट करते हुए झुककर हरिचंदन के पैर भी छुए है।

ऐसे में सीएम जगन मोहन रेड्डी के राज्यपाल के पैर छुने की घटना की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। कई ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सीएम जगन मोहन रेड्डी की तस्वीरें वायरल हो रही है जिसे देख यूजर्स खूब रिएक्शन्स भी दे रहे है।

Chief minister YS Jagan Mohan Reddy touching the feet of outgoing Governor Biswa Bhushan Harichandan at a farewell in Vijayawada on Wednesday pic.twitter.com/p9KfC0T7Wg