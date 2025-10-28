Cyclone Montha: मोंथा चक्रवात के आज तट से टकराने की आशंका के चलते आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और ओडिशा में हाई अलर्ट जारी

By रुस्तम राणा | Updated: October 28, 2025 08:43 IST2025-10-28T08:43:53+5:302025-10-28T08:43:53+5:30

आंध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र, तमिलनाडु और पुडुचेरी में भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, साथ ही तमिलनाडु और पुडुचेरी में तेज़ हवाओं के लिए भी चेतावनी दी गई है।

Andhra, Odisha on high alert as Cyclone Montha to make landfall today | Cyclone Montha: मोंथा चक्रवात के आज तट से टकराने की आशंका के चलते आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और ओडिशा में हाई अलर्ट जारी

Cyclone Montha: मोंथा चक्रवात के आज तट से टकराने की आशंका के चलते आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और ओडिशा में हाई अलर्ट जारी

नई दिल्ली: मोंथा चक्रवात के असर से तटीय आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तमिलनाडु में भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। यह साइक्लोन पश्चिम-मध्य और दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी में बन रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने बताया कि महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में भी 28 से 30 अक्टूबर के बीच बारिश होने की उम्मीद है।

मौसम की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को जान बचाने और तटीय इलाकों में नुकसान को कम करने के लिए तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया है और तटीय इलाकों के पास रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। नायडू ने इन सेंटर्स के कामकाज की देखरेख के लिए स्पेशल ऑफिसर नियुक्त करने का भी आदेश दिया। उन्होंने कहा, "पीने ​​के पानी को दूषित होने से बचाने के लिए सावधानियां बरती जानी चाहिए।"

ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में हाई अलर्ट

आंध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र, तमिलनाडु और पुडुचेरी में भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, साथ ही तमिलनाडु और पुडुचेरी में तेज़ हवाओं के लिए भी चेतावनी दी गई है। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट (IMD) के अनुसार, मोंथा साइक्लोन के 'गंभीर चक्रवाती तूफान' (SCS) में बदलने और 28 अक्टूबर की शाम और रात के दौरान मछलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम के बीच आंध्र प्रदेश के तट से टकराने की संभावना है।

आंध्र प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (APSDMA) के मैनेजिंग डायरेक्टर प्रखर जैन ने कहा कि तूफान मंगलवार शाम तक तट से टकरा सकता है। उन्होंने कहा, "जैसे-जैसे साइक्लोन तट के करीब आएगा, तट पर हवा की गति 90 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने का अनुमान है।"

विदर्भ क्षेत्र में बारिश

महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में 28 से 30 अक्टूबर के बीच हल्की से भारी बारिश होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। चंद्रपुर, गढ़चिरौली, वर्धा, वाशिम, यवतमाल, भंडारा, गोंदिया और नागपुर में कुछ जगहों पर भारी बारिश और बिजली कड़कने के साथ आंधी-तूफान, 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं चलने की संभावना के साथ 'येलो' अलर्ट जारी किया गया है। वैज्ञानिक प्रवीण कुमार (क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र, नागपुर) ने बताया कि दक्षिण-पश्चिम और उससे सटे पश्चिम मध्य और दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना चक्रवाती तूफान 'मोंथा' उत्तर-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ गया है।

दूसरे राज्यों में IMD का अनुमान

बारिश के लिए दूसरे राज्यों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इनमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बंगाल, गुजरात, कर्नाटक, केरल, राजस्थान और गोवा शामिल हैं।

राहत और बचाव अभियान

बचाव और तुरंत मदद के लिए, 11 NDRF और 12 SDRF टीमों को फायर सर्विस, तैराकों, OBM नावों, लाइफ जैकेट और इमरजेंसी उपकरणों के साथ तटीय इलाकों में तैनात किया गया है, और सभी साइक्लोन शेल्टर में 108/104 एम्बुलेंस नेटवर्क और मेडिकल कैंप एक्टिवेट कर दिए गए हैं।

तुरंत राहत कार्य शुरू करने के लिए, सरकार ने बचाव, लोगों को निकालने, मेडिकल देखभाल, भोजन, पीने का पानी, साफ़-सफ़ाई और सड़क साफ़ करने के लिए TR-27 के तहत फंड निकालने की मंज़ूरी दे दी है, और ज़रूरत पड़ने पर बुरी तरह प्रभावित ज़िलों के लिए अतिरिक्त फंड भी उपलब्ध हैं।
 

Web Title: Andhra, Odisha on high alert as Cyclone Montha to make landfall today

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :CycloneAndhra PradeshOdishaTamil Naduचक्रवाती तूफानआंध्र प्रदेशओड़िसा