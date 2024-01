Anant Sutra Republic Day 2024 Parade Live: क्या है ‘अनंत सूत्र’, कर्तव्य पथ पर वायरल, जानें क्यों चर्चा में, देखें वीडियो

Highlights साड़ी फैशन जगत को भारत का शानदार उपहार है। कर्तव्य पथ पर लगभग 1,900 साड़ियां लकड़ी के फ्रेम में ऊंचाई पर लगायी गयी थीं। स्कैन करके बुनाई और कढ़ाई के बारे में जानकारी एकत्र की जा सकती थी।

Anant Sutra Republic Day 2024 Parade Live: गणतंत्र दिवस के अवसर पर शुक्रवार को कर्तव्य पथ पर निकाली गई प्रत्येक झांकी एक से बढ़कर एक थी लेकिन ‘‘अनंत सूत्र’’ नाम की एक विशेष प्रदर्शनी ने प्रत्येक महिला का मन मोह लिया। इसमें देश के हर कोने की कुल 1,900 साड़ियां प्रदर्शित की गई। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार ‘अनंत सूत्र’ साड़ी के प्रति सम्मान को समर्पित है। ये साड़ी फैशन जगत को भारत का शानदार उपहार है। कर्तव्य पथ पर लगभग 1,900 साड़ियां लकड़ी के फ्रेम में ऊंचाई पर लगायी गयी थीं। इसमें क्यूआर कोड भी दर्शाए गए थे जिन्हें स्कैन करके बुनाई और कढ़ाई के बारे में जानकारी एकत्र की जा सकती थी। ये प्रदर्शनी बुनकरों और कलाकारों की कला को प्रदर्शित करने के लिए लगाई गई थी। इसमें एक साड़ी 150 वर्ष पुरानी थी।

गणतंत्र दिवस परेड के इतिहास में पहली बार सेना, नौसेना और वायुसेना की सैन्य पुलिस कोर की महिला सैनिकों की एक टुकड़ी ने शुक्रवार को कर्तव्य पथ पर पर मार्च किया। कैप्टन संध्या (26) के नेतृत्व में इस दल ने सेना की तीनों सेवाओं के बीच संयुक्तता, निष्ठा और तालमेल का प्रतिनिधित्व किया। परेड से पहले संध्या ने कहा, ‘‘मैं इसका नेतृत्व करने का अवसर पाकर खुद को भाग्यशाली महसूस कर रही हूं।

यह मेरे साथ-साथ टीम के प्रत्येक सदस्य के लिए गर्व का क्षण है।’’ इस दल में भाग लेने वाले सदस्य उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों, ऊंचाई वाले क्षेत्रों और रेगिस्तानी इलाकों में तैनात विभिन्न इकाइयों और प्रतिष्ठानों से आते हैं। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर सरकार की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि उन्होंने विभिन्न संयुक्त अभ्यासों और संयुक्त राष्ट्र मिशनों में असाधारण प्रदर्शन किया है।

