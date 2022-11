अमित शाह ने पाकिस्तान पर किया परोक्ष हमला, कहा- कुछ देश राजनीति के लिए आतंकवाद का समर्थन करते हैं

Highlights केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आतंक पनाहगाहों में आर्थिक दमन के साथ-साथ उनकी अनर्गल गतिविधियों पर लगाम लगाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि मेरा मानना ​​है कि हर देश को ऐसे संगठनों की पहचान करनी चाहिए और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए।

नई दिल्ली: पाकिस्तान का नाम लिए बिना केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा कि कुछ देश बार-बार आतंकियों का समर्थन करते हैं और उनकी एजेंसियों ने आतंकवाद को अपनी राज्य नीति बना लिया है। शाह ने 'नो मनी फॉर टेरर' सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि आतंकवाद की कोई अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं होती और इसलिए सभी देशों को राजनीति से परे सोचना चाहिए और एक दूसरे के साथ सहयोग करना चाहिए।

उन्होंने कहा, "इन आतंक पनाहगाहों में आर्थिक दमन के साथ-साथ उनकी अनर्गल गतिविधियों पर लगाम लगाना जरूरी है। सभी देशों को अपने भू-राजनीतिक हितों से ऊपर उठना होगा। ऐसे कई उदाहरण सामने आए हैं, जब अन्य उद्देश्यों की आड़ में कुछ संगठन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद और कट्टरता को बढ़ावा देते हैं।"

पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर सरकार के हालिया प्रतिबंध का जिक्र करते हुए अमित शाह ने कहा, "हाल ही में भारत सरकार ने एक ऐसे संगठन पर प्रतिबंध लगाया है जिसने युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और उन्हें आतंकवाद की ओर धकेलने की साजिश रची थी। मेरा मानना ​​है कि हर देश को ऐसे संगठनों की पहचान करनी चाहिए और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए।"

Addressing the concluding session of the 3rd ‘No Money for Terror’ Ministerial Conference on Counter-Terrorism Financing.

