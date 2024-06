कांग्रेस के टीवी एग्जिट पोल डिबेट में हिस्सा न लेने पर अमित शाह ने कसा तंज, कहा- "राहुल गांधी ने जब से कमान संभाली है तब से..."

Lok Sabha Elections 2024: लोकसभा चुनाव के सातवें चरण का आज मतदान संपन्न हो जाएगा और इसी के साथ शाम के समय से एग्जिट पोल आना शुरू हो जाएंगे। कई बड़े न्यूज टीवी चैनल सटीक एग्जिट पोल लाते हैं जिनके आधार पर वह पार्टियों के नेताओं को बुलाकर एक डिबेट करते हैं। यह एग्जिट पोल असल नतीजों से कितने सटीक होते हैं इन्ही पर न्यूज रूम में लंबी डिबेट चलती है। हालांकि, इस बार कांग्रेस पार्टी ने बड़ा कदम उठाते हुए एग्जिट पोल का बहिष्कार किया है।

इसके जवाब में, भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित शाह ने एग्जिट पोल के मद्देनजर टीवी बहसों को छोड़ने के लिए कांग्रेस की आलोचना की है और कहा है कि पार्टी के लिए 4 जून को 'अपने बंकरों में रहना' बुद्धिमानी हो सकती है। राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जब से उन्होंने पार्टी के मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी शुरू की है, तब से कांग्रेस “इनकार मोड” में है।

अमित शाह ने राहुल गांधी को घेरते हुए कहा, "एग्जिट पोल लंबे समय से हो रहे हैं लेकिन हार के कारण उन्हें पता नहीं है कि कैसे समझाया जाए और इसलिए वे बहिष्कार कर रहे हैं। जब से राहुल गांधी ने कांग्रेस की कमान संभाली है, वे इनकार मोड में हैं।"

उन्होंने कहा, “भाजपा कई पोल हार चुकी है लेकिन उसने कभी मीडिया या एग्जिट पोल का बहिष्कार नहीं किया।”

इसी कड़ी में बीजेपी के कई शीर्ष नेताओं ने कांग्रेस को घेरने का एक भी मौका नहीं छोड़ा। बीजेपी के अध्यक्ष जे पी नड्डा ने दावा किया कि एग्जिट पोल की बहस में भाग नहीं लेने का कांग्रेस का फैसला इस बात की “स्पष्ट पुष्टि” है कि विपक्षी पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनावों में हार मान ली है। एक्स पर एक पोस्ट में, उन्होंने मतदाताओं से शनिवार को सातवें और अंतिम चरण के मतदान में अपना वोट बर्बाद नहीं करने को कहा क्योंकि कांग्रेस आमतौर पर तब बाहर हो जाती है जब उसे अनुकूल परिणामों की उम्मीद नहीं होती है लेकिन अगर उसे लगता है कि उसके पास एक बाहरी मौका भी है तो उसे चुनाव लड़ने में कोई संकोच नहीं होता है।

भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पर एक पोस्ट में किया और कहा, “उनका पाखंड किसी पर भी हावी नहीं हुआ है। सातवें चरण में कोई भी उन पर अपना वोट बर्बाद न करें। कांग्रेस सातवें चरण के मतदान की पूर्व संध्या पर लोकसभा 2024 के लिए चुनाव हार जाएगी। कांग्रेस के लिए 4 जून को भी अपने बंकरों में रहना बुरा विचार नहीं हो सकता है, क्योंकि परिणाम एग्जिट पोल करने वालों के कहने से कहीं अधिक क्रूर होने की संभावना है। शुभकामनाएं।”

Congress concedes Lok Sabha 2024 on the eve of Phase 7 polling. It may not be a bad idea for the Congress to stay in their bunkers on 4th Jun too, since results are likely to more brutal than what exit pollsters may have to say. Good luck! https://t.co/8kJ19PoueZ

कांग्रेस प्रवक्ता और मीडिया विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया पर साझा किए गए एक बयान में कहा,"भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एग्जिट पोल पर बहस में भाग नहीं लेगी। किसी भी बहस का उद्देश्य लोगों को सूचित करना होना चाहिए। हम 4 जून से बहस में खुशी-खुशी हिस्सा लेंगे।"

Our statement on the reason for not participating in #ExitPolls



Voters have cast their votes and their verdict has been secured.



The results will be out on 4th June. Prior to that, we do not see any reason to indulge in speculation and slugfest for TRP.



The Indian National…