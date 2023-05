पीएम मोदी के 'विजन 2047' का रोड मैप होगा तैयार, अमित शाह करेंगे 'चिंतन शिविर' की अध्यक्षता

Highlights दूसरे चिंतन शिविर की अध्यक्षता करेंगे अमित शाह गृह मंत्रालय के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे अमित शाह चिंतन शिविर में पीएम मोदी के विजन 2047 के लिए प्लान तैयार किया जाएगा

नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह शुक्रवार को शुरू होने वाले चिंतन शिविर की अध्यक्षता करेंगे।

राजधानी दिल्ली में आयोजित होने वाले इस चिंतन शिविर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन 2047 के लिए अधिकारियों के साथ अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।

गौरतलब है कि इस चिंतन शिविर का उद्देश्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत करना और "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'विजन 2047' के कार्यान्वयन के लिए एक कार्य योजना तैयार करना है।"

इससे पहले बीते दिन गुरुवार, 18 मई को भी गृह मंत्री अमित शाह ने गृह मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बातचीत की थी। दरअसल, 18 मई को भी चिंतन शिविर का आयोजन किया गया था। जिसमें गृह मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों के साथ अमित शाह की मुलाकात हुई।

Amit Shah to chair 2nd 'Chintan Shivir'; of MHA officers to evolve plan for PM Modi's 'Vision 2047'



