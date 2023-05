नरेन्द्र मोदी के कारण दुनियाभर में भारत का नाम रौशन हुआ है, बोले अमित शाह- आधुनिक भारत के इतिहास में चार गुजरातियों का महत्वपूर्ण योगदान है

By अनिल शर्मा | Published: May 19, 2023 08:13 AM

अमित शाह ने कहा, ‘‘गांधीजी के कारण देश को आजादी मिली, सरदार साहब के कारण देश एक हुआ, मोरारजी देसाई के कारण देश का लोकतंत्र पुर्नजीवित हुआ और नरेन्द्र मोदी के कारण दुनियाभर में भारत का नाम रौशन हुआ है।''

नरेन्द्र मोदी के कारण दुनियाभर में भारत का नाम रौशन हुआ है, बोले अमित शाह- आधुनिक भारत के इतिहास में चार गुजरातियों का महत्वपूर्ण योगदान है