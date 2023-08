अमित शाह ने की नवीन पटनायक की तारीफ, नक्सल विरोधी अभियान में सहयोग के लिए कहा धन्यवाद, 2024 के लिए बनने लगे समीकरण!

Highlights केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की नवीन पटनायक की तारीफ भुवनेश्वर में कालाहांडी जिले में रखी विकास परियोजनाओं की नींव नक्सल विरोधी अभियान में सहयोग देने के लिए नवीन पटनायक को धन्यवाद कहा

भुवनेश्वर: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 5 अगस्त, शनिवार को भुवनेश्वर में कालाहांडी जिले में लादुगांव के रास्ते मोटेर से बैनर तक सड़क के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण की आधारशिला रखी। इस मौके पर अपने संबोधन में अमित शाह ने नवीन पटनायक की तारीफ की और केंद्र के नक्सल विरोधी अभियान में सहयोग देने के लिए उनको धन्यवाद कहा।

नक्सली घटनाओं का जिक्र करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, "2015-2019 तक, नक्सली घटनाओं की संख्या में 30% की कमी आई है। मुठभेड़ों में 32% की कमी और सुरक्षा कर्मियों की मौत में 56% की कमी आई है। मैं नक्सलवाद पर अंकुश लगाने के लिए हमें सहयोग देने के लिए ओडिशा सरकार और नवीन बाबू को धन्यवाद देता हूं।"

#WATCH | "From 2015-2019, there has been a 30% decrease in the number of naxal incidents, a 32% decrease in encounters and a 56% decrease in death of security personnel. I thank Odisha government and Naveen babu for extending cooperation to us to curb Naxalism": Union Home… pic.twitter.com/k75q231oPO