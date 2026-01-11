अमित शाह ने यूपी, असम, मणिपुर के नतीजों का हवाला दिया, कहा- अगला नंबर केरल का है

नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार कहा कि केरल में बीजेपी की सफलता आसान नहीं थी, लेकिन समर्पित कार्यकर्ताओं की मेहनत से पार्टी लगातार मज़बूत हुई है। एलडीएफ और यूडीएफ पर भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और "मैच-फिक्सिंग" का आरोप लगाते हुए, शाह ने कहा कि ये पार्टियां न तो केरल का विकास कर सकती हैं और न ही उसे सुरक्षित रख सकती हैं।

उन्होंने केरल में स्थानीय निकायों के नए चुने गए प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि केवल बीजेपी ही केरल का विश्वास, सुरक्षा और संतुलित विकास सुनिश्चित कर सकती है। उन्होंने बीजेपी के बढ़ते जनसमर्थन, दूसरे राज्यों में सफल उदाहरणों और 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य का हवाला दिया और उम्मीद जताई कि जल्द ही केरल में बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा।

अमित शाह ने कहा कि असम में, पार्टी के पास कभी सिर्फ़ दो विधानसभा सीटें थीं, लेकिन आज बीजेपी वहां दो बार सत्ता में आ चुकी है और तीसरी बार जीतने की तैयारी में है। मणिपुर में, पार्टी के पास कभी कोई सीट नहीं थी, फिर भी उसने वहां दो बार सरकार बनाई। त्रिपुरा में भी ऐसा ही था। उत्तर प्रदेश में, जब बीजेपी के पास कुल 400 सीटों में से सिर्फ़ 25 सीटें थीं, तब भी पार्टी ने कड़ी मेहनत से वहां दो बार सत्ता हासिल की। ​​अब केरल की बारी है, उन्होंने कहा।

शाह ने बताया कि सब जानते हैं कि केरल में कमल खिलाना आसान काम नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास "सत्ता नहीं थी, लेकिन उसके पास अपनी विचारधारा के प्रति समर्पित लाखों कार्यकर्ताओं का समर्पण और प्रतिबद्धता थी।"

उन्होंने कहा, "पार्टी का आत्मविश्वास तोड़ने की कई कोशिशें की गईं, लेकिन केरल में बीजेपी कार्यकर्ता इन सभी कोशिशों के खिलाफ मज़बूती से खड़े रहे और बड़ी सफलता हासिल की। ​​यह सफलता सिर्फ़ बीजेपी का लक्ष्य नहीं है, बल्कि लक्ष्य हासिल करने की दिशा में सिर्फ़ एक कदम है।"

भाजपा के कद्दावर नेता ने कहा, "केरल में हमारा अंतिम लक्ष्य कमल के निशान पर जीत हासिल करना और राज्य में सरकार बनाना है... भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य केरल का पूरी तरह से विकास करना, उसे देशद्रोहियों से बचाना और सदियों से केरल में मौजूद आस्था की शक्ति की रक्षा करना है।"



