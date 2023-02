दीक्षाभूमि स्मारक और डॉ.हेडगेवार स्मृति मंदिर पहुंचे शाह, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री फड़नवीस भी रहे मौजूद

Highlights राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस)के संस्थापक का स्मारक है। आरएसएस के विचारक एम एस गोलवालकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। नागपुर से संसाद और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने की थी।

नागपुरः केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने शनिवार को नागपुर के रेश्मीबाग इलाके स्थित दीक्षाभूमि स्मारक और डॉ.हेडगेवार स्मृति मंदिर के दर्शन किए। शाह दीक्षाभूमि गए जहां पर डॉ. भीमराव आंबेडकर ने 1956 में अपने समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी।

शाह ने भारतीय संविधान के निर्माता को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। वह पूर्वाह्न 10 बजकर करीब 30 मिनट पर दीक्षाभूमि आए थे। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता शाह ने इसके बाद रेश्मीबाग स्थित डॉ.हेडगेवार स्मृति मंदिर गए। यह मंदिर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस)के संस्थापक का स्मारक है।

