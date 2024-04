Amit Shah In Vrindavan: 'मैं जन्म और धर्म से वैष्णव हूं', मथुरा में कांग्रेस पर बरसे अमित शाह

Highlights अमित शाह ने वृंदावन में एक चुनावी सभा को संबोधित किया और हेमा मालिनी के लिए वोट मांगे एक तरफ चांदी की चम्मच लिए पैदा हुए राहुल बाबा हैं और दूसरी तरफ एक गरीब परिवार में जन्मे नरेंद्र मोदी हैं पहले चरण में सपा-कांग्रेस-बसपा का सूपड़ा साफ हो गया है

Amit Shah In Vrindavan: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को बीजेपी उम्मीदवार हेमा मालिनी के समर्थन में मथुरा पहुंचे। अमित शाह ने वृंदावन में एक चुनावी सभा को संबोधित किया और हेमा मालिनी के लिए वोट मांगे। अमित शाह ने अपने भाषण के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एक तरफ चांदी की चम्मच लिए पैदा हुए राहुल बाबा हैं और दूसरी तरफ एक गरीब परिवार में जन्मे नरेंद्र मोदी हैं। एक तरफ आपके पास कांग्रेस है जिसने 12 लाख करोड़ रुपये के घोटाले किए हैं, और दूसरी तरफ आपके पास नरेंद्र मोदी हैं जो 23 साल से गुजरात के सीएम रहे।

#WATCH | Uttar Pradesh: Addressing a public rally in Mathura, Union Home Minister Amit Shah says, "... Large-scale immigration was going on in Western UP back in 2014. SP goons were troubling the common people. Good people were leaving the state. When you voted BJP into power in… pic.twitter.com/o0AOvZDmkY

लेकिन उन पर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं है। एक तरफ आपके पास राहुल गांधी हैं जो गर्मी का मौसम शुरू होते ही देश छोड़ देते हैं और छुट्टियों के लिए थाईलैंड में एक निजी द्वीप किराए पर लेते हैं, दूसरी तरफ आपके पास नरेंद्र मोदी हैं जो दिवाली पर भी छुट्टी नहीं लेते। इसलिए आपको तय करना है कि किसे प्रधानमंत्री बनाना है। अमित शाह ने आगे कहा कि चौधरी चरण सिंह वो नेता हैं, जिन्होंने किसानों की भूमि को सुरक्षित करने का काम किया है। चौधरी साहब ने कांग्रेस, किसानों की भूमि बचाने के लिए छोड़ी थी। कांग्रेस ने इतने सालों तक उन्हें 'भारत रत्न' नहीं दिया। चौधरी चरण सिंह को 'भारत रत्न' देने का काम मोदी ने किया है।

#WATCH | Uttar Pradesh: Addressing a public rally in Mathura, Union Home Minister Amit Shah says, "... On one hand, you have the son of a poor family Narendra Modi, on the other hand, you have Rahul Gandhi who was born with a silver spoon in his mouth. On one hand, you have… pic.twitter.com/Y7b90gQAq1