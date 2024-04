Amit Shah In Mandla: 'सपने में भी आप शासन में नहीं आ सकते', मध्यप्रदेश में बोले गृह मंत्री अमित शाह

Highlights घमंडिया गठबंधन है उसका एकमात्र मकसद है अपने परिवारजनों को आगे बढ़ाने का है पीएम मोदी का एकमात्र लक्ष्य है गरीब, आदिवासी, दलित, पिछड़े समाज को आगे बढ़ाने का है 10 वर्ष में 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम मोदी ने किया

Amit Shah In Mandla: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को मध्यप्रदेश के दौरे पर थे। यहां पर अमित शाह ने मंडला लोकसभा क्षेत्र में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज मैं यहां आया हूं आप सभी को मालूम है कि लोकसभा का चुनाव आया है। इस मंडला की जनता ने अपना प्रतिनिधि को चुनना है। अमित शाह ने विपक्ष पर निशाना साधा।

उन्होंने कहा कि ये जो घमंडिया गठबंधन है, उसका एकमात्र मकसद है। अपने परिवारजनों को आगे बढ़ाने का है, जबकि पीएम मोदी का एकमात्र लक्ष्य है। गरीब, आदिवासी, दलित, पिछड़े समाज को आगे बढ़ाने का है। एक ओर पीएम मोदी हैं, जिन्होंने करोड़ों गरीबों के लिए काम किया, तो दूसरी ओर अपने परिवार के लिए जीने वाला घमंडिया गठबंधन है।उन्होंने कहा कि पीएम मोदी जब पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने, तब उन्होंने ​कहा था, 'मेरी ये सरकार गरीबों की, दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की सरकार होगी'। 10 वर्ष में 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम मोदी ने किया।

VIDEO | "There are two sides - on the one side there is BJP's team under the leadership of PM Modi and on the other side there is Congress and its people. This INDI alliance, 'ghamandiya' alliance has only one aim to make their family members flourish, and Narendra Modi's only… pic.twitter.com/mrU7Qr0vpb — Press Trust of India (@PTI_News) April 11, 2024

उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने लंबे समय तक देश में शासन किया, लेकिन जनजातियों के कल्याण के लिए कुछ नहीं किया। मैं राहुल बाबा से पूछना चाहता हूं, क्या आपने कभी गरीब आदिवासी बेटे-बेटी को राष्ट्रपति पद पर बिठाया। पीएम मोदी ने ओडिशा की गरीब आदिवासी बहन द्रौपदी मुर्मू को देश का राष्ट्रपति बनाया। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार सारे वादे पूरे करके आगे बढ़ रही है। बीते 10 वर्षों में पीएम मोदी देश के अर्थतंत्र को 11वें नंबर से 5वें नंबर पर लेकर आए। उन्हें तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो, भारत, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा।

#WATCH | Union Home Minister in Madhya Pradesh's Mandla says, "...Even today Congress asks what was the need for abrogation of Article 370 in J&K. I want to tell them that even in your dreams you can't return to power. If ever you come back to power, don't touch Article… pic.twitter.com/jFIQRlo7m0 — ANI (@ANI) April 11, 2024

उन्होंने कहा कि केंद्र में 10 साल तक कांग्रेस का शासन था, आए दिन आतंकी देश में बम धमाके करते थे और कांग्रेस कुछ नहीं बोलती थी। 2014 के बाद आतंकियों ने उरी और पुलवामा में हमला किया, 10 दिन के भीतर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर भारत ने पाकिस्तान ​के घर में घुस कर आतंकियों का सफाया किया।

