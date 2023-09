Amit Shah Bihar Visit: 2024 लोकसभा चुनाव में बिहार की सभी 40 सीट जीतेंगे, शाह ने रैली में कहा- जेडीयू-आरजेडी गठबंधन तेल और पानी की तरह, कभी नहीं मिलेंगे, देखें वीडियो

Highlights आपने प्रधानमंत्री बनने के लिए जो गठबंधन किया है, वह गठबंधन आपको ले डूबेगा। बिहार में कानून-व्यवस्था दिन-ब-दिन खराब हो रही है। हम 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार की सभी 40 सीट जीतेंगे और 2019 का रिकॉर्ड तोड़ देंगे।

मधुबनी: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाहबिहार के मधुबनी पहुंचे हैं। अमित शाह ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि नीतीश-लालू गठबंधन एक-दूसरे से बहुत अलग हैं, वे लंबे समय तक साथ नहीं रह सकते। विपक्षी गठबंधन ने राम मंदिर निर्माण का विरोध किया।

#WATCH | Madhubani, Bihar: Union Home Minister Amit Shah says, "The JDU-RJD combination is like oil and water. They will never mix. I want to tell Nitish Babu that no matter how high the self-gain is, water and oil are never one. Oil has nothing to lose, it only maligns the…