Ram Mandir Celebration: अमेरिकी सिंगर मैरी ने प्राण प्रतिष्ठा में न शामिल होने पर जताया अफसोस, कहा- "इस तरह मनाऊंगी ये खास दिन"

नई दिल्ली: अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हिस्सा न ले पाने का अफसोस अफ्रीकन-अमेरिकी एक्टर और सिंगर मैरी मिलबेन ने जाहिर किया। उन्होंने कहा कि वो 22 जनवरी को दिवाली की तरह इस दिवस को सेलिब्रेट करेंगी। प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अधिकारिक तौर पर सोमवार को 12:30 बजे रखा गया है।

मैरी मिलबेन ने कहा, प्राण प्रतिष्ठा का समारोह एक तरह से उनके लिए दूसरी दिवाली की तरह है। उनके मुताबिक वो इस दिन दिवाली जैसा त्योहार सेलिब्रेट करेंगी। उन्होंने कहा कि वो इस बात से बेहद आहत हैं कि समारोह में शामिल होने के लिए शारीरिक रूप से भारत में मौजूद नहीं है, लेकिन वो इसे एक उत्सव की तरह मनाएंगी इस तरह की उन्होंने इच्छा जाहिर की।

उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा सुनहरा पल वो होगा, जब सभी लोग उस जगह (अयोध्या) एकत्रित होकर इसे मनाएंगे। मैरी ने कहा कि ये विश्वास की एक सुंदरता की तरह है। इस भव्य आयोजन के लिए देश के कोने-कोने से सम्मानित नेता और अपने क्षेत्र में लोहा मनवा चुकी हस्तियां शामिल होने जा रही हैं। प्राण प्रतिष्ठा से पहले 16 जनवरी से वेदिक रिवाज से इसे मनाया जा रहा है।

"It is a second Diwali for sure, it is certainly a celebration of the importance of faith," says American Singer Mary Millben