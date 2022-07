Amarnath Yatra 2022: तीर्थयात्रियों को ITBP के जवान दे रहे है ऑक्सीजन, पिला रहे है रास्ते में पानी, कंधे पर सहारा देकर करा रहे है यात्रा पूरी, देखें तस्वीरें

Highlights अमरनाथ यात्रा के लिए आज पांचवा जत्था रवाना हो गया है। इस जत्थे में 8,700 से अधिक तीर्थयात्री रवाना हुए है। तीर्थयात्रियों की मदद के लिए ITBP के जवान भी सामने आए है।

Amarnath Yatra 2022:अमरनाथ यात्रा के दौरान ITBP के जवान जरूरतमंद तीर्थयात्रियों की मदद कर रहे है। ऊंचाई वाले स्थानों पर यात्रा के कारण अगर किसी तीर्थयात्री की हालत खराब हो रही है तो उन्हें ऑक्सीजन भी दे रहे है। न्यूज एजेंसी एएनआई ने कुछ तस्वीरें साझा की है जिसमें यह देखा जा रहा है कि कैसे ITBP के जवान जरूरतमंद तीर्थयात्रियों की मदद कर रहे है। आपको बता दें कि अमरनाथ यात्रा के लिए आज 8,700 से अधिक तीर्थयात्रियों रवाना हुए है।

तस्वीरों में यह देखा जा रहा है कि ITBP के जवान बुजुर्गों को पानी पिला रहे है और जिन लोगों को चढ़ने में दिक्कत आ रही है, उन्हें कंधे का सहारा देकर उनके स्थान तक ले जा रहे है। यही नहीं जवान घायलों को अस्पताल भी ले जाते हुए दिखाई दे रहे है। इसके साथ जिन लोगों को मामूली चोंटे आई है, उनका वे प्राथमिक उपचार भी कर रहे है।

न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार, 2 जुलाई तक इन ITBP के जवानों ने अबतक 50 से अधिक लोगों को ऑक्सीजन की सेवा दी और उनके सांस लेने की परेशानी को दूर की है। Ep

अमरनाथ यात्रा के लिए 8,700 से अधिक तीर्थयात्रियों का पांचवां जत्था रविवार को यहां आधार शिविर से दक्षिण कश्मीर हिमालय में स्थित अमरनाथ तीर्थस्थल के लिए रवाना हो गया है। अधिकारियों ने बताया कि तीर्थयात्री 326 वाहनों के काफिले में यहां भगवती नगर यात्री निवास से रवाना हुए है।

J&K | ITBP engaged in providing oxygen support to needy pilgrims at high altitude points during Amarnath Yatra. Till July 2, more than 50 pilgrims have been provided oxygen. Besides, ITBP is also providing first aid to the pilgrims, carrying injured to hospitals. pic.twitter.com/PkRTe7cQbr