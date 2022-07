मोहम्मद जुबैर ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, अपने खिलाफ यूपी में की सभी 6 एफआईआर को रद्द करने की मांग

Highlights यूपी के 6 अलग-अलग जगहों पर हैं जुबैर के खिलाफ एफआईअर दर्ज शीर्ष अदालत से सभी 6 एफआईआर को रद्द करने की मांग की

नई दिल्ली: अल्ट न्यूज (Alt News) के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर ने अब देश की शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है। गुरुवार को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपने खिलाफ उत्तर प्रदेश में अलग-अलग जगहों पर हुईं सभी 6 एफआईआर को रद्द करने की मांग की है। वहीं मोहम्मद जुबैर की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही दिल्ली की अदालत ने शुक्रवार दोपहर 2 बजे के लिए अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है।

जुबैर को पिछले महीने दिल्ली पुलिस ने 2018 के एक ट्वीट पर गिरफ्तार किया था, जिसमें कथित तौर पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप है। उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश में छह अलग-अलग मामले दर्ज किए गए थे। यूपी के हाथरस की एक अदालत ने गुरुवार को जुबैर को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया, यानी अगर उसे दिल्ली में जमानत मिल भी गई तब भी उन्हें जेल में ही रहना होगा।

Alt News co-founder Mohammed Zubair approaches Supreme Court seeking to quash all six FIRs registered against him in Uttar Pradesh



