नुपूर शर्मा को सर्वोच्च अदालत से राहत, सभी FIR दिल्ली स्थानांतरित होंगी, गिरफ्तारी पर रोक रहेगी जारी

नई दिल्ली: पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी करने का मामले में भाजपा की निलंबित प्रवक्ता नुपूर शर्मा को सर्वोच्च न्यायालय से राहत मिल गई है। उनके खिलाफ देश के अलग-अलग हिस्सों में दायर की गई एफआईआर को दिल्ली स्थानांतरित किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायलय के आदेश के अनुसार अब नूपुर के खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर को दिल्ली पुलिस को सौंप दिया गया है। दिल्ली पुलिस अब मामले की जांच करेगी। सर्वोच्च न्यायलय ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि जब तक इस मामले में जांच जारी है तब तक नुपूर की गिरफ्तारी भी नहीं होगी।

