लोकसभा चुनाव को लेकर अलका लांबा के बयान से आम आदमी पार्टी सकते में, आप ने ‘इंडिया’ की बैठक शामिल नहीं होने चेतावनी दी

Highlights कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने दिल्ली इकाई के साथ की बैठक बैठक के बाद अलका लांबा के बयान से आम आदमी पार्टी सकते में लांबा ने कहा- दिल्ली की सातों सीटों पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस

नई दिल्ली: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को पार्टी की दिल्ली इकाई के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की जिसमें राष्ट्रीय राजधानी की सभी सात सीटों पर तैयारी करने और जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने का फैसला किया गया। सूत्रों का कहना है कि दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेताओं ने आम आदमी पार्टी के साथ लोकसभा चुनाव में गठबंधन का फैसला पार्टी नेतृत्व पर छोड़ दिया, हालांकि पार्टी की राज्य इकाई के ज्यादातर नेताओं की राय गठबंधन के खिलाफ है। सूत्रों ने यह भी बताया कि खरगे और राहुल ने एकजुट होकर आगे बढ़ने और जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने की जरूरत पर जोर दिया।

VIDEO | “The meeting lasted for four hours and was attended by 40 leaders who put forth their opinion. The talks focused on strengthening the Congress in Delhi,” says Congress leader @LambaAlka on the meeting convened by party chief Mallikarjun Kharge and leader Rahul Gandhi in… pic.twitter.com/EfqLRvlbUP

बैठक के बाद कांग्रेस नेता अलका लांबा ने कहा कि कांग्रेस दिल्ली की सभी सात सीटों पर चुनाव लड़ सकती है और नेताओं से सातों सीटों पर जनता के बीच निकलने के लिए कहा गया है। उनके इस बयान को लेकर आम आदमी पार्टी की मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की और कहा कि कांग्रेस ने इस तरह का फैसला कर लिया है तो फिर मुंबई में 31 अगस्त और एक सितंबर को होने वाली विपक्ष की बैठक में ‘आप’ के शामिल होने का कोई मतलब नहीं है।

प्रियंका ने कहा, ‘अगर कांग्रेस ने मन बना लिया है कि दिल्ली में वो हमारे साथ गठबंधन नहीं करेंगे तो ‘इंडिया’ की बैठक में शामिल होने और अपना समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि ‘इंडिया’ गठबंधन की अगली बैठक में शामिल होंगे या नहीं।’ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी विपक्षी गठबंधन ‘इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस’ (इंडिया) के घटक दल हैं।

VIDEO | "If Congress has already decided to not form an alliance with us, then it is of no use for us to attend the next 'INDIA' alliance meeting. Our top leadership will decide whether or not we'll attend the next meeting,” says AAP leader @PKakkar_ on Congress leader Alka… pic.twitter.com/9fuewvuta4