परीक्षण के दौरान एएलएच ध्रुव हेलीकॉप्टर की करनी पड़ी फोर्स लैंडिंग, टला बड़ा हादसा

कोच्ची: भारतीय तटरक्षक बल के एएलएच ध्रुव मार्क 3 हेलीकॉप्टर के जबरन लैंडिंग की घटना रविवार को कोच्चि में हुई। आईसीजी अधिकारी ने बताया कि यह घटना तब हुई जब बल के पायलट हेलिकॉप्टर का परीक्षण कर रहे थे।

चॉपर करीब 25 फीट की ऊंचाई पर था, तभी उसे जबरन लैंडिंग करनी पड़ी। आईसीजी एएलएच ध्रुव बेड़े के संचालन को फिर से शुरू करने की दिशा में काम कर रहा है। मुंबई के तट पर नौसेना के एक हेलिकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद 8 मार्च से एएलएच ध्रुव हेलिकॉप्टरों का बेड़ा खड़ा है।

तट रक्षक ने कहा "उड़ान भरने के तुरंत बाद, जब सीजी 855 जमीन से लगभग 30-40 फीट ऊपर था, चक्रीय नियंत्रण ने प्रतिक्रिया नहीं दी। अनुकरणीय व्यावसायिकता और दिमाग की उपस्थिति दिखाते हुए पायलट ने न्यूनतम नियंत्रण के साथ युद्धाभ्यास किया। अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रनवे को अवरुद्ध करने से बचने के लिए विमान मुख्य रनवे से दूर है।"

बयान में आगे कहा गया, इसके बाद पायलट ने लैंडिंग फोर्स लैंडिंग कर विमान में सवार तीन लोगों को बचाने का प्रयास किया। विमान बाईं ओर मुड़ गया और मुख्य रनवे के बाईं ओर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। सभी चालक दल सुरक्षित हैं। विमान के रोटर्स और एयरफ्रेम को नुकसान पहुंचा है।"

