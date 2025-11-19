Delhi Car Blast: ED की गिरफ्त में अल फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर जावेद अहमद सिद्दीकी, 13 दिनों के लिए हिरासत में भेजे गए

Delhi Car Blast: दिल्ली के लाल किले के पास ब्लास्ट मामले में हरियाणा की अल फलाह यूनिवर्सिटी जांच के घेरे में है। अब तक जांच एजेंसियों ने कई छात्रों और डॉक्टरों को गिरफ्तार किया लेकिन अब यूनिवर्सिटी के संस्थापक जावेद अहमद सिद्दीकी को हिरासत में लिया गया है। दिल्ली की एक लोकल कोर्ट ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन और फाउंडर जावेद अहमद सिद्दीकी को 13 दिन की एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) कस्टडी में भेज दिया है। यह ऑर्डर साकेत कोर्ट ने दिया, जहां सिद्दीकी को गिरफ्तारी के बाद मंगलवार देर रात पेश किया गया था।

एक ऑफिशियल बयान में, ED ने कहा कि अल फलाह ग्रुप के चेयरमैन सिद्दीकी को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के सेक्शन 19 के तहत गिरफ्तार किया गया था। यह कार्रवाई अल फलाह ग्रुप से जुड़े ठिकानों पर की गई तलाशी के दौरान मिली अहम जानकारी और सबूतों के आधार पर की गई।

ED ने दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच द्वारा दर्ज दो FIR के आधार पर अपनी जांच शुरू की। FIR में आरोप लगाया गया था कि फरीदाबाद में अल फलाह यूनिवर्सिटी ने अपने एक्रेडिटेशन स्टेटस के बारे में झूठे दावे किए थे। आरोपों में ये शामिल थे: अल फलाह यूनिवर्सिटी ने NAAC एक्रेडिटेशन होने का झूठा दावा किया, इसने यह भी झूठा कहा कि इसे यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एक्ट के सेक्शन 12 B के तहत मान्यता मिली हुई है।

ये दावे कथित तौर पर फाइनेंशियल फायदे के लिए स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और आम जनता को गुमराह करने के लिए किए गए थे। UGC ने साफ़ किया है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी सिर्फ़ सेक्शन 2 f के तहत एक स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी के तौर पर लिस्टेड है। इसने कभी भी सेक्शन 12 B के तहत मान्यता के लिए अप्लाई नहीं किया है।

अल फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ ईडी की रेड

अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार को ईडी ने लाल किला इलाके में हुए कार ब्लास्ट केस में अहम भूमिका निभाने वाली यूनिवर्सिटी अल फलाह यूनिवर्सिटी के ट्रस्टी और प्रमोटर के खिलाफ दिल्ली-NCR में एक साथ छापेमारी की। उन्होंने बताया कि फेडरल जांच एजेंसी की कई टीमों ने सुबह 5:15 बजे से अल फलाह ट्रस्ट और यूनिवर्सिटी की कम से कम 25 जगहों पर रेड मारी।

एजेंसी की टीमों ने दिल्ली के ओखला इलाके में एक ऑफ़िस लोकेशन पर भी रेड मारी, जहाँ पुलिस और पैरामिलिट्री फ़ोर्स ने सिक्योरिटी घेरा दिया हुआ था।

ED ने बताया, "यह ऑपरेशन फ़ाइनेंशियल गड़बड़ियों, शेल कंपनियों के इस्तेमाल, अकोमोडेशन एंटिटी और मनी लॉन्ड्रिंग की चल रही जांच का हिस्सा है। अल-फ़लाह ट्रस्ट और उससे जुड़ी एंटिटी की भूमिका की जांच चल रही है।"

जावेद अहमद सिद्दीकी का छोटा भाई गिरफ्तार

इस हफ़्ते की शुरुआत में, जावेद अहमद सिद्दीकी के छोटे भाई को मध्य प्रदेश पुलिस ने लगभग 25 साल पुराने धोखाधड़ी के मामलों में हैदराबाद से गिरफ्तार किया। एक अधिकारी ने बताया कि आरोपी हमूद अहमद सिद्दीकी (50) की गिरफ्तारी के लिए 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था, जो फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी के चांसलर जावेद अहमद सिद्दीकी का छोटा भाई है।

पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) यांगचेन डोलकर भूटिया ने रिपोर्टरों को बताया कि उसे मध्य प्रदेश के महू शहर में लगभग 40 लाख रुपये के कथित निवेश धोखाधड़ी के लिए दर्ज तीन मामलों के संबंध में गिरफ्तार किया गया था। गौरतलब है कि दिल्ली में लाल किले के पास 10 नवंबर को हुए हाई-इंटेंसिटी ब्लास्ट के सिलसिले में कुछ डॉक्टरों की गिरफ्तारी के बाद अल फलाह यूनिवर्सिटी की जांच चल रही है।

दिल्ली कार ब्लास्ट

यहां यह ध्यान देने वाली बात है कि 10 नवंबर को लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास खड़ी एक हुंडई i20 कार में बहुत तेज़ धमाका हुआ था, जिसमें कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई, 20 से ज़्यादा लोग घायल हो गए और कई गाड़ियां जलकर खाक हो गईं। धमाके से आग लग गई जो तेज़ी से आस-पास की कारों तक फैल गई। यह घटना स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास हुई।

इस बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्रीय कैबिनेट ने लाल किले के पास हुए कार ब्लास्ट को "आतंकवादी घटना" बताया है, और जानमाल के नुकसान पर दुख जताया है और निर्देश दिया है कि दोषियों, सहयोगियों और उनके स्पॉन्सर्स को जल्द से जल्द सज़ा दिलाने के लिए जांच को पूरी तेज़ी से आगे बढ़ाया जाए। सरकार ने जांच एजेंसियों को निर्देश दिया है कि वे इस मामले को "बहुत तेज़ी और प्रोफेशनलिज़्म" से निपटाएं ताकि दोषियों और उनके स्पॉन्सर्स को बिना देर किए सज़ा मिल सके।

