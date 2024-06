अखिलेश यादव ने बरकरार रखी कन्नौज लोकसभा सीट, यूपी के करहल से विधायक पद से दिया इस्तीफा

Highlights समाजवादी पार्टी (सपा) प्रमुख अखिलेश यादव ने घोषणा की है कि वह कन्नौज लोकसभा सीट से सांसद बने रहेंगे अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की करहल विधानसभा सीट से विधायक पद से इस्तीफा दे देंगे यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री ने पार्टी की गढ़ सीट कन्नौज से लोकसभा चुनाव लड़ा और अच्छे अंतर से चुनाव जीता

लखनऊ: समाजवादी पार्टी (सपा) प्रमुख अखिलेश यादव ने घोषणा की है कि वह कन्नौज लोकसभा सीट से सांसद बने रहेंगे और उत्तर प्रदेश की करहल विधानसभा सीट से विधायक पद से इस्तीफा दे देंगे। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री ने पार्टी की गढ़ सीट कन्नौज से लोकसभा चुनाव लड़ा और अच्छे अंतर से चुनाव जीता। अखिलेश यादव लोकसभा में पार्टी के नेता होंगे, जिसकी औपचारिकताएं दिल्ली में पूरी की जाएंगी।

पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि यादव उत्तर प्रदेश विधानसभा से इस्तीफा देंगे, जहां वह विपक्ष के नेता हैं। घोषणा करते हुए अखिलेश यादव ने कहा, "मैंने करहल और मैनपुरी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है और उनसे कहा है कि चूंकि मैं 2 सीटों से चुनाव जीता हूं, इसलिए मुझे एक सीट छोड़नी होगी। इसलिए मैं जल्द ही आपको विधानसभा की सीट छोड़ने के बारे में सूचित करूंगा।"

समाजवादी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने कहा, "यह समझा जाता है कि यादव लोकसभा में पार्टी के नेता होंगे लेकिन संसदीय दल का नेता चुनने की औपचारिकता है और यह दिल्ली में पूरी की जाएगी।" विपक्षी इंडिया गुट के एक घटक के रूप में, समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से 37 सीटें जीतकर लोकसभा में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी।

एक बयान में समाजवादी पार्टी ने कहा कि उसके नवनिर्वाचित सांसदों की एक बैठक उसके राज्य मुख्यालय में आयोजित की गई जिसकी अध्यक्षता यादव ने की।

उन्होंने सांसदों को जीत की बधाई दी और कहा, ''जनता के भारी समर्थन से हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है। जनता की समस्याओं को उठाने, उनके हित में अपनी बात लोक में रखने का समाजवादियों का संघर्ष जारी रहेगा'' सभा। सकारात्मक राजनीति का युग शुरू हो गया है। जनता के हितों के लिए समाजवादी पार्टी का संघर्ष जारी रहेगा।"

#WATCH | Etawah, UP: Samajwadi Party Chief Akhilesh Yadav says, "I have met the workers of Karhal and Mainpuri and told them that as I have won the elections from 2 seats, I have to leave a seat. So I will inform you about leaving the seat of Vidhan Sabha soon." pic.twitter.com/uB87u6OBR4